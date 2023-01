Como jogar Fortnite com Xbox Cloud Gaming (2023)

Quem não conhece o famoso jogo Fortnite? É um jogo multiplayer online battle royale onde os jogadores têm muitas coisas para fazer. Ou eles podem jogar para lutar ou continuar construindo uma ilha. Existem diferentes modos de jogo para cada tipo de jogador. Os desenvolvedores do Fortnite sempre pensaram em trazer o melhor jogo para os jogadores, e fizeram isso muito bem.

A Epic Games desenvolveu este jogo e o lançou em 2017. Mesmo depois de muitos anos, o jogo ainda é tendência na loja de jogos. Os jogadores ainda estão mostrando muito amor por isso. No entanto, os requisitos do sistema para executar o Fortnite em um PC são muito altos. Além disso, se você quiser jogar sem problemas, precisará de um PC ou console de jogos de alta especificação que possa lidar com o jogo sem problemas.

Mas e se você não tiver um PC com requisitos mínimos para rodar o Fortnite? Mesmo se você não tiver um PC, existe uma maneira que é “Xbox Cloud GamingFortnite,” através do qual você poderá jogar o jogo. Vamos explicar tudo sobre isso neste post.

O que é Fortnite?

Fortnite é um jogo battle royale disponível em diferentes modos de jogo. Atualmente, o Quarto Capítulo do Fortnite foi lançado e os jogadores adoram explorar as novas temporadas. Depois de instalar este jogo ou assistir ao trailer, você poderá aprender sobre os gráficos e a jogabilidade. Isso deixou os jogadores loucos pelo jogo.

Você deve ter os requisitos mínimos de sistema para rodar o jogo em seu PC. Mas e se você não tiver um bom PC ou tiver apenas um iPhone ou um dispositivo Android? Não se preocupe, estamos aqui para ajudá-lo. Antes disso, confira os requisitos de sistema para rodar o Fortnite no seu PC.

Requisitos do sistema para executar o Fortnite com Xbox Cloud Gaming

Aqui estão os requisitos do sistema para executar o Fortnite no seu PC.

Cartão de vídeo : AMD Radeon Vega 8 ou Intel HD 4000

: AMD Radeon Vega 8 ou Intel HD 4000 Processador : Core i3 ou superior

: Core i3 ou superior Memória : 8GB RAM

: 8GB RAM SO: Windows 11 ou macOS

Estes são os requisitos mínimos de PC para rodar o Fortnite. Também sabemos que o jogo rodará com essa configuração, mas você verá muito lag. Isso certamente arruinará sua experiência de jogo. No entanto, existem algumas maneiras pelas quais podemos executar o jogo sem atrasos ou problemas. Você pode estar pensando em como isso vai acontecer. Então, isso acontecerá com a ajuda do Cloud Gaming. Existem diferentes tipos de jogos em nuvem disponíveis. Então, vamos ver como vamos fazer isso.

O que é Xbox Cloud Gaming Fortnite?

Todos vocês devem ter ouvido falar sobre o Xbox Cloud Gaming. O Xbox Cloud Gaming é um serviço que está sendo fornecido pela Microsoft gratuitamente. No Xbox Cloud Gaming, você encontrará muitos jogos que estarão disponíveis. O Xbox Cloud Gaming funciona com uma lógica muito simples. Diferentes jogos estarão disponíveis quando os jogadores visitarem o site Cloud Gaming. Todos os jogos exigem especificações altas para serem executados. Mas, com a ajuda do Xbox Cloud Gaming, os jogadores podem executá-lo com eficiência. Você pode estar pensando em como isso é possível.

o Xbox Cloud Gaming Fortnite segue um conceito muito simples. Quando os jogadores selecionam qualquer jogo para jogar, o jogo começa a rodar em um navegador da web. Por meio do navegador da Web, o jogo será executado nesse servidor especificamente e, com a ajuda de uma conexão de alta velocidade à Internet, o jogo será executado no seu PC. É assim Xbox Cloud Gaming Fortnite funciona. Agora, vamos verificar como jogar Fortnite no Xbox Cloud Gaming.

Como jogar Fortnite no Xbox Cloud Gaming

Se você tem que jogar Xbox Cloud Gaming Fortnite no seu PC ou outros dispositivos, siga algumas etapas simples abaixo.

Primeiro, pesquise “ Xbox Cloud Gaming Fortnite. “

“ Clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Ele irá redirecioná-lo para o site oficial. Verifique se você vinculou a conta da Epic Games à conta da Microsoft.

A partir daí, procure o jogo.

Faça login na sua conta da Microsoft.

Clique em Jogar para iniciar o jogo. É isso.

Se você quiser jogar sem problemas, certifique-se de estar conectado com uma conexão de internet de alta velocidade.

Dispositivos compatíveis com Xbox Cloud Gaming Fortnite

iPhone XS

iPhone XR

iPhone 12 Series

iPhone 11 Series

iPad Air (3ª geração)

iPad Air (4ª Geração)

iPad Mini 5ª Geração

iPad 8ª Geração

iPad Pro 11 2ª Geração

Surface Go

Surface ProX

Superfície Pro 7+

Portátil Surface

Surface Go 2

Superfície Pro 6

Surface Portátil 3

Livro de Superfície 2

Dispositivos Android suportam Xbox Cloud Gaming Fortnite. No entanto, a empresa ainda não verificou os dispositivos. Você tem que verificar por conta própria.

Como Jogar Fortnite no iOS e Android: Outros Métodos

Existem algumas outras maneiras disponíveis através das quais você pode jogar o jogo no seu iOS e Android. NVIDIA GeForce é outra maneira pela qual você pode jogar. Abaixo, listamos as etapas, portanto, verifique-as.

Depois de baixar o aplicativo do site, ou se quiser jogar em um PC, faça o login.

Depois de baixar o aplicativo, inicie-o.

Depois de abrir o aplicativo, procure o jogo.

É isso, clique no resultado da pesquisa mais relevante e siga as instruções para jogar o jogo no seu dispositivo.

Empacotando

Fortnite é um jogo muito popular e emocionante. Os jogadores estão sempre muito ansiosos para colocar as mãos neste jogo. No entanto, eles não podem jogar no PC devido aos requisitos de sistema do jogo. Este post listou como usar o Xbox Cloud Gaming Fortnite para jogar no seu PC, Android e iOS. Além disso, também listamos as outras maneiras pelas quais você pode jogar este jogo. Certifique-se de verificá-los.

perguntas frequentes

1. Como faço para iniciar o Fortnite em jogos na nuvem?

Para começar a jogar Fortnite em jogos na nuvem, existem duas maneiras disponíveis. Você pode jogar o jogo usando Xbox Cloud Gaming Fortnite ou através dos serviços NVIDIA GeForce. Para fazer isso, você deve seguir alguns passos.

Primeiro, visite qualquer um dos sites de jogos em nuvem mencionados.

Depois de visitar o site, faça login na sua conta.

Depois de fazer login na sua conta, procure o jogo.

Clique no jogo e siga as instruções para jogar.

É isso; Aproveite o jogo.

2. Você pode jogar o Fortnite Xbox Cloud Gaming beta?

Você pode jogar facilmente o Fortnite Xbox Cloud Gaming visitando o site oficial.

3. O Xbox Cloud Gaming funciona nos Estados Unidos?

Sim, o Xbox Cloud Gaming funciona nos Estados Unidos e você pode facilmente jogar Fortnite com sua ajuda.

LEIA TAMBÉM: