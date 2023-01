Como jogar jogos de PS3 no PS4, PS5

Embora o PlayStation 4 (PS4) seja um console de videogame extremamente popular, ele não tem compatibilidade nativa com os jogos do PlayStation 3 (PS3). Ainda é possível jogar jogos de PS3 no PS4. Ao longo deste artigo, explicaremos como jogar jogos de PS3 no PS4 e o que significa compatibilidade com versões anteriores.

Você pode jogar jogos de PS3 no PS4?

Não há compatibilidade nativa com versões anteriores entre os jogos PS4 e PS3, o que significa que os jogos do PS3 não podem ser reproduzidos diretamente no PS4. Você ainda pode jogar jogos PS3 no PS4 de algumas maneiras, incluindo:

Método 1: PS Agora

Através do PlayStation Now (PS Now), você pode jogar jogos de PS3 no PS4. O serviço PS Now é um serviço baseado em nuvem que permite transmitir PS3 e outros jogos para seu PS4. Assinaturas do PS Now e conexões de internet estáveis ​​são necessárias para que este método funcione. Os jogos PS3 podem ser jogados no PS4 com PS Now seguindo estas etapas:

Visite a PlayStation Store e selecione PS Now no menu. Abra o aplicativo PS Now do seu PS4. Navegue pelos jogos do PlayStation 3 disponíveis e escolha um para jogar. Agora você pode começar a jogar o jogo.

Jogar jogos PS3 no PS4 é facilitado pelo PS Now, que dá acesso a uma extensa coleção de jogos, permite que você os jogue instantaneamente e elimina a necessidade de cópias físicas.

Método 2: Cópias Físicas

Para jogar jogos PS3 no PS4, você pode usar cópias físicas ou escanear os discos. Os jogos do PlayStation 3 foram relançados como versões remasterizadas do PS4, que são totalmente compatíveis com o console. Você pode jogar esses jogos no PS4 inserindo sua cópia física no console. Aqui estão alguns jogos de PS3 que foram remasterizados como versões de PS4:

O último de nós

Deus da Guerra III

Uncharted: Coleção Nathan Drake

Além de poder jogar jogos PS3 remasterizados no PS4 sem uma assinatura PS Now ou conexão com a Internet, o uso de cópias físicas de jogos PS3 oferece gráficos, som e jogabilidade aprimorados e não há necessidade de uma assinatura PS Now.

Por outro lado, nem todos os jogos PS3 são relançados para o PlayStation 4, então você precisará comprar cópias físicas dos títulos que deseja jogar.

Algumas perguntas frequentes – FAQs

O que é compatibilidade com versões anteriores em consoles?

Refere-se à capacidade de um console de jogar jogos projetados para uma geração anterior de compatibilidade com versões anteriores do console. Em outras palavras, um console compatível com versões anteriores pode jogar jogos originalmente lançados para consoles mais antigos.

Houve muitos consoles de videogame com compatibilidade com versões anteriores ao longo dos anos, incluindo o Xbox 360, Xbox One e PlayStation 4. É importante observar que nem todos os consoles de videogame oferecem compatibilidade com versões anteriores e o grau de compatibilidade varia de console para console. console.

Com o Xbox One, você pode jogar uma seleção limitada de jogos do Xbox 360, enquanto com o PlayStation 4, você pode jogar alguns jogos do PS3 que você já jogou ou versões remasterizadas deles.

Além de permitir que os jogadores joguem seus jogos favoritos das gerações anteriores em um novo console, a compatibilidade com versões anteriores é benéfica para os desenvolvedores. Além disso, pode ser uma ferramenta valiosa para preservar o legado de jogos antigos e disponibilizá-los para novas gerações de jogadores.

Apesar disso, a compatibilidade com versões anteriores também apresenta algumas limitações e desafios. Dependendo do hardware do console mais novo, alguns jogos podem não funcionar corretamente no hardware mais novo e podem não emular a experiência do console mais antigo. Também é caro e demorado para os desenvolvedores implementar a compatibilidade com versões anteriores, o que pode restringir o número de jogos compatíveis.

O que acontece quando você insere um disco PS3 em um PS4?

Como os discos PS4 não são compatíveis com PS3s, quando você insere um disco PS3 em um PS4, o PS4 não pode rodar o jogo. Os jogos PS4 não podem ser reproduzidos diretamente no PS4 com discos físicos, pois o PS4 não oferece compatibilidade nativa com jogos PS3.

Embora alguns jogos de PS3 tenham sido relançados como versões remasterizadas de PS4, que podem ser jogadas no PS4 com cópias físicas, conforme mencionado no artigo anterior, alguns jogos de PS3 também foram relançados como versões remasterizadas para PS4.

Por que o PS4 não pode jogar jogos do PS3?

Existe uma diferença técnica entre o PS4 e o PS3 em termos de arquitetura de hardware e compatibilidade de software. Para que o PS4 execute jogos de PS3 nativamente, ele deve usar hardware e sistemas operacionais diferentes do PS3.

Além disso, os jogos PS3 existentes que foram projetados para diferentes especificações de hardware podem não funcionar corretamente no PS4. O PS4 usa uma arquitetura de hardware avançada e eficiente.

Além disso, o PS4 não pode renderizar ou processar os gráficos e a mecânica de jogo dos jogos PS3 devido à sua diferente arquitetura de GPU e CPU em comparação com o PS3, o que significa que os jogos PS4 podem não funcionar corretamente no PS4.

Além disso, o PS4 não oferece suporte a jogos de PS3 sem suporte adicional de software e hardware devido ao seu sistema operacional e arquitetura de software diferentes.

Devo pagar novamente pelos meus jogos de PS3?

Não há necessidade de você pagar novamente pelos jogos PS3 que você já comprou. Na PlayStation Store, você pode baixar novamente alguns jogos de PS3 para jogá-los em seu PS3 ou PS4. Depende dos termos e condições da PlayStation Store se você precisará pagar uma taxa para baixar novamente os jogos.

Conclusão

Para resumir, os jogos PS3 no PS4 podem ser jogados com o serviço PS Now ou cópias físicas. É importante escolher o método certo para você, pois cada método tem suas próprias desvantagens e vantagens. Você pode acessar uma vasta biblioteca de jogos com o PS Now, mas precisa de uma conexão ativa com a Internet e uma assinatura.

Ao comprar cópias físicas, você terá acesso a versões remasterizadas dos jogos, mas precisará adquirir cópias físicas dos jogos que pretende jogar. Existem várias maneiras de jogar jogos PS3 no PS4, mas em ambos os casos, é uma ótima maneira de desfrutar de jogos clássicos com um console moderno.

GUIAS RELACIONADOS: