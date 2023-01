Como jogar NCAA Football no Xbox One S (2023)

Mais de 10 anos se passaram e nenhum jogo se aproxima do NCAA 14. A nostalgia bate forte se você vir alguém jogando NCAA 14 em seu console Xbox 360. No entanto, os jogadores que atingiram a nostalgia estão sempre questionando se podem planejar o NCAA 14 nos consoles Xbox One S ou One X de geração mais recente. Bem, para responder a isso, aqui está o nosso guia.

NCAA 14 é um jogo de futebol americano que foi lançado por um dos melhores desenvolvedores de jogos do mundo, a Electronic Arts. Ainda hoje, a EA lança jogos como NBA e NFS e esses jogos são os favoritos de todos os tempos.

Você pode jogar NCAA 14 no Xbox One S?

NÃO! Você não pode jogar NCAA 14 no Xbox One S tão bem quanto no One X. O NCAA 14 não é compatível com o console da série Xbox One porque foi desenvolvido para uma geração diferente do console da Microsoft.

Somando-se a isso, o NCAA 14 não foi incluído nos 70 novos jogos adicionados à lista de jogos compatíveis com versões anteriores do Xbox em novembro de 2021.

Se isso não bastasse, a Microsoft afirmou que não adicionará mais jogos a essa lista devido a limitações legais e técnicas dos consoles de nova geração.

Infelizmente para os jogadores retrô, isso significa que o NCAA Football 14 não está disponível no Xbox One e não se espera que ganhe compatibilidade com o Xbox One ou qualquer um dos novos consoles da Microsoft em um futuro próximo.

Enquanto os proprietários do Xbox One terão que olhar para alguns outros jogos, o NCAA 14 ainda pode ser jogado no Xbox 360 e PS3.

Infelizmente, não é tão fácil. Você ainda precisará rastrear uma cópia física do jogo, mesmo se conseguir rastrear um console Xbox 360 ou PS3 em pleno funcionamento.

O jogo não está disponível no Xbox Marketplace ou na PS3 PlayStation Store. Além disso, seu desenvolvedor, Electronic Arts (EA), está proibido de vender cópias digitais de seus jogos.

Lançado em 9 de julho de 2013, para PlayStation 3 e Xbox 360, NCAA Football 14 é um videogame de simulação de futebol universitário. O jogo é a sequência de NCAA Football 13. EA Tiburon criou o jogo e a Electronic Arts o publicou.

Manti Te’o, ex-time de futebol americano Notre Dame e atualmente jogando pelo San Diego Chargers após ser selecionado na segunda rodada do Draft da NFL de 2013, é o atleta em destaque.

A partir de agora, NCAA Football 14 está disponível apenas para PS3 e Xbox 360, confirmou a EA Sports. Algumas semanas atrás, foi anunciado que a Sony fez parceria com a Collegiate Licensing Company para garantir os direitos exclusivos de desenvolvimento e publicação de jogos com licença colegiada (CLC).

No momento, não está claro se haverá ou não outros recursos ou mecânica de jogo exclusivos de uma versão ou de outra. É razoável esperar que os salvamentos online sejam portáteis entre plataformas.

O Xbox Series S suportará NCAA 14?

Embora o Series S seja um console atualizado, as limitações técnicas não permitem que o NCAA 14 seja compatível com qualquer console, seja Xbox One ou Xbox Series. O único console que pode ser jogado no Xbox 360, que está obsoleto hoje em dia.

Haverá NCAA 15?

A EA Sports interrompeu a série no mesmo ano em que NCAA 14 foi lançado, apesar do sucesso comercial e de crítica do jogo. Então, não, não haverá nenhum NCAA 15.

A decisão veio depois que um processo de alto nível foi movido contra a empresa por ex-estudantes-atletas que alegaram que a empresa havia usado sua imagem e características sem compensá-los. Em vez disso, a EA Sports pagou um acordo de ação coletiva. Portanto, não há esperança para um novo jogo.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre se você pode jogar NCAA 14 no Xbox One S ou One X. Esperamos que este guia tenha ajudado você. se você já possui o Xbox One S, recomendamos que tente jogar títulos mais recentes e se divertir.

LEIA TAMBÉM: