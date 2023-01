Como levantar a mão em uma reunião de zoom no PC/celular

As reuniões virtuais tornaram-se bastante comuns hoje em dia, e um software como o Zoom torna muito mais fácil hospedar e participar de reuniões virtuais. O Zoom vem trazendo diversos recursos para tornar as reuniões virtuais mais realistas. Um recurso interessante do Zoom é o recurso ‘Levantar a mão’.

Então, qual é esse recurso? Quando estiver em uma reunião física, você deve levantar a mão se quiser compartilhar algo com o público ou o orador. O recurso ‘Levantar a mão’ no Zoom funciona da mesma maneira.

Quando você levanta a mão em uma reunião do Zoom, ele alerta o organizador ou o palestrante de que você deseja dizer algo. Isso é muito melhor do que levantar a mão física durante a chamada do Zoom sempre que quiser dizer algo, pois isso pode passar despercebido muitas vezes.

O tópico de interesse, se você for um novo usuário, pode ser como usar esse recurso em uma reunião do Zoom. Se você é novo no Zoom e não sabe como usar esse recurso, este artigo o ajudará. Neste artigo, discutiremos como você pode usar o recurso Zoom levantar mão.

Como usar o recurso Zoom levantar mão?

Esse recurso está disponível para todos os usuários do Zoom, seja usando o aplicativo no telefone ou no PC. Você pode usar esse recurso como host e também como participante. Abaixo estão as etapas para usar o recurso de levantar a mão do Zoom-

Levante a mão em uma reunião de zoom no Windows/Mac PC

Se você estiver participando de uma reunião do Zoom no seu PC e quiser saber como levantar a mão, siga as etapas abaixo:

Em primeiro lugar, abra o aplicativo Zoom ou visite o Zoom no navegador.

Agora participe de uma reunião no Zoom.

Clique no Reações opção na barra inferior.

você vai ver o Levante a mão opção no Reações aba. Clique nesta opção para levantar a mão.

Agora você verá uma mão na tela e o host também a verá. Além disso, o anfitrião verá esta mão ao lado do nome do participante que levantou a mão.

Se você quiser abaixar a mão, clique no botão Mão Inferior opção no participantes painel.

Há também o atalho de teclado para levantar/abaixar a mão no Zoom no seu PC com Windows e dispositivo Mac. aperte o Alt + Y para ativar/desativar a opção Levantar a mão.

Levantar a mão na reunião de zoom no celular/tablet

Se você quiser levantar a mão enquanto participa de uma reunião do Zoom em seu celular ou tablet, siga as etapas abaixo:

Em seu telefone, abra o aplicativo Zoom ou visite o site Zoom em seu navegador.

No Zoom, participe de uma reunião do Zoom como participante.

Aqui, toque no Reação opção no canto inferior direito.

No menu que se abre, toque no Levante a mão opção.

Isso mostrará uma pequena mão em suas telas e nas telas do host. O anfitrião também pode ver essa mesma mão ao lado do seu nome na lista de participantes.

Depois de chamar a atenção do anfitrião, você pode abaixar a mão tocando no Reação opção e depois no Mão Inferior opção.

Conclusão

O recurso de levantar a mão em O Zoom pode chamar rapidamente a atenção do host nas reuniões do Zoom; isso é muito melhor do que levantar a mão física. Se você deseja usar o recurso Zoom levantar mão, mas não sabe como fazê-lo, siga as etapas fornecidas acima. Discutimos as etapas para levantar a mão no Zoom durante uma reunião em seu PC ou telefone.

perguntas frequentes

Em quais dispositivos posso usar o recurso Zoom levantar mão?

Esse recurso de levantar a mão está disponível no Zoom em todos os dispositivos, seja telefone, tablet, laptop ou desktop.

Como faço para levantar a mão na reunião de zoom no meu laptop?

Para usar o recurso Aumentar mão de zoom, vá para o participantes painel e clique no botão Levante a mão opção. Isso levantará sua mão na reunião do Zoom em seu laptop.

Por que não consigo ver o ícone de levantar a mão no zoom?

Se você não conseguir ver o ícone de levantar a mão no Zoom, siga as etapas abaixo:

Abra o Ampliação site no seu navegador e entre na sua conta.

Agora, clique no ícone do seu perfil no canto superior direito e, em seguida, clique no ID da sua conta.

Na barra lateral esquerda, clique no botão Definições opção sob o Pessoal seção.

Clique no Em Reunião (Básico) guia na barra lateral esquerda e, em seguida, no lado direito, ative a alternância para Feedback não-verbal.

Se esse recurso estiver desativado, talvez você não consiga usar o recurso de levantar a mão no Zoom.

