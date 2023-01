Como melhorar a proteção em League of Legends 2023

Em League of Legends, a proteção é importante, independentemente do papel que você desempenha ou do jogo que joga. Todos precisam estar familiarizados com a proteção, inclusive quando fazê-la, onde fazê-la e como melhorá-la. Embora a proteção seja normalmente responsabilidade dos jogadores de suporte no League, é uma habilidade que todos os jogadores devem aprender devido ao seu valor potencial em situações de embreagem.

Você não conseguirá passar pelos estágios iniciais, dominar o meio e garantir a vitória no final do jogo sem um controle firme de sua visão. Aprender os fundamentos da proteção e como usá-la a seu favor pode lhe dar uma vantagem significativa na batalha. É necessário definir o que é proteção e por que é tão importante antes de explicar como melhorá-la. Com isso dito, vamos começar nosso guia para melhorar a proteção em League of Legends.

O que é proteção em League of Legends?

Warding é LoL significa limpar a névoa da guerra em uma região específica. Para limpar a névoa de uma seção do mapa, a proteção é uma ferramenta útil.

Uma vez que a maior parte do território do seu oponente provavelmente será encoberta pela névoa da guerra, manter a superioridade visual é crucial. Ao definir para cima, você pode aprender mais sobre as localizações e movimentos de seus inimigos. Além disso, com wards, você pode navegar com segurança e antecipar emboscadas de inimigos errantes.

Ao proteger e destruir as proteções de seus oponentes, você pode ganhar ou perder o controle da visibilidade do campo de batalha.

Por que Warding em League of Legends é importante?

O valor da informação é o que torna a proteção e o controle de visão condições de vitória cruciais em um jogo de League. Sentinelas posicionadas de forma inteligente sempre podem lhe dar vantagem porque você já está em alerta máximo, e informações cruciais como rotações, emboscadas inesperadas e acampamento em arbustos podem facilmente mudar o curso do jogo.

Além disso, as wards profundas permitem que você monitore as rotações, posições e até mesmo os itens que eles estão construindo para contra-atacar, dando a você tempo suficiente para se preparar para um emboscada ou luta de equipe iminente.

Tipo de Wards

Antes de melhorar as wards em League of Legends, você precisa saber quais são as wards do jogo. Portanto, para começar, o uso de wards de totem é comum no início do jogo porque são as wards padrão com as quais a maioria dos campeões começa. As proteções de totem duram entre 90 e 120 segundos e permitem que você veja todas as 900 unidades ao redor.

Sentinelas furtivas concedem a mesma quantidade de experiência e visão por unidade que as sentinelas Totem. A principal diferença entre os dois é que as proteções Stealth podem durar mais e recompensar mais ouro após a morte.

Você pode obter uma proteção de clarividência trocando uma antiga ala por uma nova na loja, pois é um produto do serviço Farsight Alteration. O alcance de uma proteção de clarividente é limitado a 500 unidades, mas dura para sempre.

Para revelar e desabilitar sentinelas não controladas vizinhas, as sentinelas de controle têm uma habilidade única. Eles são os wards mais confiáveis ​​e podem revelar até wards e armadilhas Stealth. A faixa superior, a faixa do meio e o suporte geralmente compram essas sentinelas.

As proteções Poro contra zumbis e fantasmas também contam com runas. Embora as proteções zumbis sejam visíveis para a equipe adversária e tenham apenas uma saúde, elas permanecem no local por um minuto e meio inteiro.

A ala Ghost Poro é a mais inútil porque só permite que você veja objetos em um raio de 450 unidades. É mais uma ala de suporte do que qualquer outra coisa, e dura apenas 90 segundos, então os jogadores não ganharão nada ao destruí-la.

Como melhorar a proteção em League of Legends?

Melhorar a proteção no League of Legends requer aprender quando e onde proteger com base em sua função.

Para evitar ganks e coletar informações para sua equipe como top laner, a proteção é extremamente importante durante os estágios iniciais da fase de laning. O rio e o arbusto próximo perto do fosso do Rift Herald são locais ideais para sua ala.

Além disso, ao jogar no lado vermelho, os profissionais geralmente protegem o arbusto triangular atrás deles para se proteger contra emboscadas. Você pode monitorar o progresso do seu oponente em direção ao Rift Herald/Baron Nashor colocando wards adicionais no fosso conforme o jogo avança.

Os dois arbustos de cada lado do rio são um excelente ponto de guarda para os mid laners. A rota do meio é o alvo principal para emboscadas iniciais devido ao seu destaque no mapa.

Selva e Bot Lane

Junglers usam warding para aprender os padrões de movimento de seus oponentes, jogadas futuras e controle de objetivos. Proteger seus Buffs vermelhos e azuis é uma prioridade. Como resultado, você pode se preparar para qualquer possível invasão da equipe adversária.

No meio do jogo, você deve se concentrar em proteger dentro do barão e do poço do dragão. Os melhores caçadores também protegem seus companheiros de equipe durante as fases de lançamento, assediando o acampamento do caçador inimigo.

As diretrizes da rota inferior estão amplamente alinhadas com os jogadores da rota superior. É responsabilidade do jogador de apoio do lado azul proteger o rio e o tri-mato. Ao subir para as torres inimigas, eles também devem proteger a alcova e os arbustos ao redor de emboscadas.

No final do jogo, o suporte geralmente é aquele que limpa a visão e se posiciona para cima nesta pista e em outros lugares do mapa.

Além disso, pelo menos 30 segundos antes do surgimento dos objetivos, você deve sempre proteger as duas entradas do rio e quaisquer posições de flanco que possa ter. No meio e no final do jogo, é crucial estabelecer mais guardas ao redor do rio para se preparar melhor para a batalha e manter o controle do seu lado.

Você pode assistir a este vídeo para obter mais clareza sobre o que explicamos acima:

Do Only Support Ward no LoL?

Embora os suportes façam a maior parte do trabalho duro, eles não são os únicos responsáveis ​​pela proteção. Aprender como proteger efetivamente em League of Legends é uma habilidade crucial que todos os jogadores devem aprender a adquirir por causa do papel crucial que a proteção desempenha em ajudar uma equipe a ter sucesso.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode melhorar sua proteção em League of Legends. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Como League of Legends atualiza frequentemente suas características e jogabilidade, manteremos este artigo atualizado com as últimas estratégias que descobrimos com o jogo.

