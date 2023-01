Como mudar o Starlink de residencial para RV em 2023

Embora o serviço de internet via satélite da Starlink esteja disponível desde o final de 2020, a empresa não lançou seu serviço de RV até maio de 2022. Antes do serviço específico para RV ser oferecido, muitos clientes compravam o kit Starlink Residential para usar em seu RV. Como resultado, muitas pessoas estão pensando em mudar de Residencial para RV (Starlink).

Curiosamente, desde o lançamento do serviço RV, pode fazer sentido mudar seu tipo de conta Starlink de Residencial para RV se você planeja usar seu equipamento apenas para lazer ou viagens. Muitos viajantes preferem o nível de serviço RV ao Residencial por causa de suas muitas vantagens.

Neste guia, mostraremos como fazer a mudança de um plano Starlink residencial para um RV. Também abordaremos algumas das perguntas mais frequentes, incluindo se uma pessoa pode ou não reverter o processo, quanto custará a mais e quais são os benefícios e desvantagens do RV.

Como mudar o Starlink de residencial para RV

Se você estiver usando o Starlink Residencial e deseja mudar para RV, aqui estão os passos que você precisa seguir:

Em primeiro lugar, visite o site oficial da Starlink. Entrar no menu à direita. Digite suas credenciais e faça o login. Depois de logado, clique em Minha contae você será direcionado para o painel da conta. Agora, sob o seu plano, você verá Seus Starlinks. Abaixo disso, você verá seu plano ativo atual. Clique em Gerir. Agora você poderá gerenciar as configurações do seu Starlink instalado. Ao lado do seu tipo de serviço, você verá um ícone de estilo de lápisclique nele. Agora você pode confirmar para mudar para trailer de Residencial por apenas uma marca de escala. Depois de marcar, você será solicitado novamente a confirmar. Clique em Mudar para RV.

Agora, o principal aqui é que a marca de escala é a confirmação para cobrar $ 135 em vez dos $ 110 que você paga pelo seu Starlink residencial. Para um RV, é $ 135 por mês com baixa velocidade. Se você pode se comprometer com a velocidade, o RV é a melhor opção para você.

Se você quiser saber sobre RV, Residencial e outros planos de internet oferecidos pela Starlink, você pode conferir nosso guia de planos Starlink. Ele vai tirar todas as suas dúvidas.

Pontos adicionais que você precisa saber

O Starlink para RVs permite que os usuários pausem e retomem o serviço na página de sua conta, tornando-o ideal para nômades de meio período que só precisam dele quando viajam. No entanto, como não possui um endereço de serviço atribuído, o serviço pode ser despriorizado em relação ao serviço residencial.

Além disso, uma taxa de portabilidade de US$ 25 é sempre aplicada, resultando em um custo mensal de US$ 135. Por outro lado, o Starlink Residencial, que é ideal para pessoas que ficam em casa em tempo integral ou que precisam de atendimento prioritário em uma residência fixa, tem um endereço de serviço atribuído e pode se mover como o Starlink para RVs. No entanto, a taxa de portabilidade pode ser desativada e o serviço não pode ser pausado oficialmente.

Se você está bem com isso, você é muito bem-vindo para alterar seu serviço padrão para Starlink RV.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode mudar seu Starlink residencial para Starlink RV. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Como já mencionado, para tirar suas dúvidas, você pode conferir nosso guia de Planos Starlink (Link Acima). Se você tiver dúvidas depois de ler esse guia, considere comentar abaixo.

