Como o caso da Americanas prejudicou clientes do Nubank? Entenda

Nos últimos dias muitos usuários do Nubank relataram em suas redes sociais uma rentabilidade negativa nas “Caixinhas” do banco digital. De acordo com especialistas, o fundo Reserva Imediata do Nubank, no qual havia cerca de 1% do valor total investido em debêntures nas Americanas, teve rendimento negativo até o dia 13 de janeiro de 2023.

De acordo com o UOL, o rendimento do fundo Nu Reserva Imediata encontrava-se negativo em 0,26% em janeiro até a última sexta-feira. Para as agências de rating o debênture das Americanas era de baixo risco. Apesar disso, a empresa varejista revelou nos últimos dias inconsistências contábeis de cerca de R$ 20 bilhões.

Veja como funciona as Caixinhas do Nubank

De acordo com o Nubank, as “Caixinhas” são ferramentas criadas para que os usuários da instituição possam guardar dinheiro de forma personalizada e planejada. Hoje, a modalidade de investimentos garante duas alternativas, o RDB do Nubank com rendimento a 100% do CDI e o fundo Nu Reserva Imediata (fundo de renda fixa).

“As Caixinhas são uma ferramenta para guardar dinheiro de forma organizada, de acordo com as suas metas, direto no aplicativo do Nu – e com possibilidades de rendimento. Elas são simples de usar, e podem ser personalizadas para diferentes tipos de objetivos e desejos”, explica o Nubank em seu blog.

Segundo o banco digital, o RDB do Nubank garante um rendimento de 100% do CDI, liquidez imediata ou diária (dependendo da modalidade de Caixinha escolhida) e proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Desse modo, o RDB é considerado uma opção para metas de curto prazo, bem como para a Caixinha de Reserva de Emergência. Essa opção de investimento possui rendimentos que acompanham o CDI, ou seja, essa pode ser uma boa ideia para os usuários que procuram mais estabilidade.

Já o Nu Reserva Imediata é um fundo de renda fixa que pode mudar de acordo com diversas variáveis, como as movimentações do mercado e economia. Nessa modalidade de investimento as opções são pré-sugeridas aos clientes do Nubank de acordo com os objetivos dos indivíduos, perfil de investimento e prazos definidos. Vale pontuar que nessa modalidade de investimento o dinheiro começa a render desde o primeiro depósito.

O que se sabe até o momento sobre o rombo nas Americanas

Na última semana, a diretoria das lojas Americanas admitiu ter descoberto inconsistências contábeis de R$ 20 bilhões em seu balanço, sendo necessário solicitar uma tutela cautelar à Justiça com o intuito de evitar a antecipação do vencimento de dívidas que poderiam chegar a R$ 40 bilhões.

Vale informar que no último balanço feito pela empresa, antes da dívida bilionária ter sido exposta, as Americanas haviam alongado o prazo de suas dívidas entre os anos de 2021 e 2022, principalmente solicitando financiamentos e empréstimos a instituições financeiras.

Logo após anunciar o rombo, o presidente da empresa, Sérgio Rial, bem como o diretor de relações com investidores, André Covre, decidiram deixar o cargo. Além dos prejuízos da empresa, as dívidas acabaram prejudicando também os clientes do banco digital Nubank que possuíam recursos investidos nas Caixinhas.