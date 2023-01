Como obter moedas gratuitas do TikTok

Deseja obter moedas TikTok gratuitas? Se sim, então você está no lugar certo. TikTok Coins é a moeda virtual no TikTok que pode ser usada para enviar presentes ao seu criador favorito e também para usar o recurso TikTok Promote. Se você é um usuário ativo do TikTok, pode querer essas moedas TikTok para promover seu conteúdo ou para ajudar seu criador de conteúdo favorito, presenteando-o com algumas moedas, mas a questão é como você pode obtê-las.

Bem, você pode comprar as moedas TikTok; obviamente, o TikTok não os distribuirá de graça, caso contrário, como eles gerariam receita? Se você está procurando moedas gratuitas do TikTok, deixe-me dizer algumas maneiras de obter suas moedas TikTok gratuitamente. Vamos discutir como isso pode ser feito, mas antes disso, também discutiremos o caso de uso das moedas TikTok e como você pode comprá-las no TikTok.

Como você pode usar suas moedas TikTok?

Geralmente, existem dois casos de uso de moedas TikTok; você pode presentear itens de moedas do TikTok para seu criador de conteúdo favorito ou usá-los para pagar pelos recursos do TikTok Promote. Quando você dá itens de presente para seu criador de conteúdo favorito, eles podem retirá-los na forma de dinheiro real.

Se você criar conteúdo no TikTok, poderá promovê-lo por meio das moedas TikTok. Você pode impulsionar sua postagem e fazer promoções com as moedas do TikTok. O preço/pagamento dependerá de quanto tempo você deseja veicular o anúncio e do tamanho do seu público-alvo.

Como comprar moedas TikTok?

Antes de discutirmos como você pode obter moedas TikTok gratuitamente, vamos ver como você pode comprá-las. Siga as etapas abaixo para comprar TikTok Coins-

Abra o aplicativo TikTok no seu dispositivo e faça login na sua conta.

Na tela inicial, toque no seu Perfil e depois Configurações.

No Configurações tela, toque no Equilíbrio opção.

Você verá seu saldo atual aqui; toque em Recarrega.

Agora você verá o valor pelo qual pode obter as moedas. Haverá diferentes planos/valores listados aqui, toque no que você deseja escolher.

Siga as instruções na tela para confirmar o pagamento e as moedas serão adicionadas à sua conta.

Maneiras de obter moedas gratuitas do TikTok

Se você deseja obter moedas gratuitas do TikTok, pode seguir as maneiras mencionadas abaixo-

Por meio de presentes do TikTok

A primeira maneira de obter moedas gratuitas do TikTok é como presentes. Outros usuários podem enviar moedas TikTok como presentes. Bem, se você deseja que outros usuários enviem moedas TikTok como presente que compraram com seu próprio dinheiro, você terá que trabalhar em seu conteúdo. Você terá que criar um conteúdo atraente para que as pessoas estejam dispostas a gastar dinheiro com isso.

Participando dos desafios do TikTok

Outra maneira de obter moedas gratuitas do TikTok é participando dos desafios do TikTok. Existem vários desafios que acontecem todos os dias no TikTok. Você pode participar desses desafios, que lhe renderão brindes como moedas TikTok.

Aumente os seguidores na sua conta do TikTok

Outra maneira de obter moedas gratuitas do TikTok é aumentando sua conta e aumentando seus seguidores. Quando você aumenta sua conta, provavelmente receberá mais presentes de outros usuários, o que significa que receberá mais moedas TikTok gratuitamente. Mas, para isso, você deve ser consistente no conteúdo que produz. Você precisa manter um fluxo constante de conteúdo para aumentar seus seguidores no Instagram e ganhar brindes.

Hacks de moedas do TikTok

Antes de continuar com esta etapa, deixe-me dizer que isso pode resultar em uma banda de conta. O TikTok não oferece suporte oficial ao uso de tais hacks de moedas para obter moedas gratuitas e bane permanentemente suas contas, portanto, cuidado com isso. Se você decidir seguir esse método, poderá ler com antecedência.

Existem várias ferramentas de moedas TikTok que adicionam moedas TikTok gratuitas à sua conta TikTok. Uma dessas ferramentas que você pode usar é TikTok Coin Adder. Ao visitar o site, você será solicitado a inserir seu nome de usuário para continuar. Ao fazer isso, você será presenteado com algumas tarefas. Depois de concluir essas tarefas, moedas TikTok gratuitas serão adicionadas automaticamente à sua conta.

Palavras Finais

Estes foram todos os maneiras de obter moedas gratuitas do TikTok. Discutimos quatro maneiras de obter moedas grátis no TikTok, das quais três são oficiais e uma não oficial. Recomendamos que você siga as três primeiras maneiras se quiser moedas gratuitas do TikTok, pois o quarto método também pode banir sua conta. Você pode comprar as moedas no TikTok se não conseguir moedas grátis.

