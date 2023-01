2K17 é um jogo de simulação de basquete desenvolvido pela Visual Concepts e publicado pela 2K Sports. O NBA 2k17 é a 18ª parcela da série de jogos, e os jogadores estão loucos por isso. No jogo, há muitas coisas para fazer. O jogador pode jogar as partidas, aumentar o nível de suas estatísticas e ganhar distintivos.

Os Badges em 2k17 nada mais são do que a honra dada ao jogador por completar tarefas específicas que realizou durante o jogo. Para obter todas as insígnias do jogo, os jogadores devem cumprir uma determinada tarefa que listaremos neste post.

Muitos jogadores estão procurando em blogs oficiais para entender todas as insígnias e saber como ganhá-las, mas a empresa não divulgou nada. Devido a isso, os jogadores estão muito mais confusos.

Estamos aqui com um guia para ajudar os jogadores a sair dessa situação e saber como conseguir todas as insígnias em 2k17. Neste guia, listaremos todos os pontos essenciais que você deve saber para ganhar esses emblemas. Então, vamos começar com esta introdução.

Como obter todos os distintivos em 2k17

Os jogadores estão muito interessados ​​em saber como conseguir todas as insígnias em 2k17. É porque todo jogador quer um ótimo perfil com algumas conquistas notáveis ​​que possam mostrar aos outros. No entanto, se você não sabe, ganhar insígnias no jogo não é fácil, mas você pode fazê-lo facilmente com a ajuda dos requisitos listados abaixo.

Os jogadores que procuram por “Como obter todos os emblemas em 2k17” deve saber que eles devem concluir uma tarefa específica para obter os distintivos. Se você não sabe, diferentes tipos de insígnias estão disponíveis no jogo. Para cada insígnia, os jogadores devem completar tarefas específicas. Listamos as informações para obter cada emblema abaixo, então verifique.

Como obter distintivos de personalidade em 2k17

Os usuários que desejam obter o distintivo de personalidade em 2k17 precisarão concluir as tarefas específicas listadas abaixo.

Cão alfa: Torne-se o jogador com a classificação mais alta do seu time na temporada do MyCareer.

Torne-se o jogador com a classificação mais alta do seu time na temporada do MyCareer. ADN do campeonato: Vença um campeonato da NBA no MyCareer

Vença um campeonato da NBA no MyCareer Executor: Cometer pelo menos dez faltas não flagrantes duras em uma única temporada.

Cometer pelo menos dez faltas não flagrantes duras em uma única temporada. Expressivo: Comemore a qualquer momento quando o prompt aparecer.

Comemore a qualquer momento quando o prompt aparecer. Microondas: Obtenha dois anéis vermelhos consistentemente por dez jogos.

Obtenha dois anéis vermelhos consistentemente por dez jogos. Vela de ignição: Reserve 7 pontos por jogo (Média).

Como obter os crachás de craque em 2k17

No “Como obter todos os emblemas em 2k17“, as insígnias do Playmaking são outra grande homenagem concedida aos jogadores. Abaixo listamos a tarefa através da qual você pode obter este distintivo.

Quebra-tornozelos: Complete pelo menos 200 movimentos duplos, levando a uma pontuação sua ou com a ajuda de seu companheiro de equipe.

Complete pelo menos 200 movimentos duplos, levando a uma pontuação sua ou com a ajuda de seu companheiro de equipe. Dímero: Pelo menos 300 assistências em 20 jogos.

Pelo menos 300 assistências em 20 jogos. Passador Flash: Você deve fazer pelo menos 50 passes em uma única temporada.

Você deve fazer pelo menos 50 passes em uma única temporada. Lob City Passer: Faça 50 passes alley-oop em uma temporada.

Faça 50 passes alley-oop em uma temporada. Escolha e role Maestro: Trabalhe com o Dimer e o Lob City Passer.

Trabalhe com o Dimer e o Lob City Passer. Trabalhe no Pick and Roll para completar o jogo com estipulações semelhantes às do Lob City.

Como obter os distintivos defensivos em 2k17

Existem muitos distintivos defensivos no 2k17 que ainda são desconhecidos para nós. No entanto, listamos algumas tarefas que você precisará concluir para obter os distintivos defensivos em 2k17.

Bolso de Escolha: Você tem que empurrar a bola para longe pelo menos 50 vezes de um manipulador de bola

Você tem que empurrar a bola para longe pelo menos 50 vezes de um manipulador de bola Hustle Rebounder: 400 rebotes

Como obter o emblema de pontuação interna em 2k17

No “Como obter todos os emblemas em 2k17“, o distintivo Inside Scoring é um distintivo virtual que os jogadores podem ganhar facilmente concluindo as tarefas mencionadas abaixo.

Acrobata: Os jogadores devem completar pelo menos quatro layups de carga e 15 layups reversos em uma única temporada.

Os jogadores devem completar pelo menos quatro layups de carga e 15 layups reversos em uma única temporada. Up and Under como um sonho: Quando estiver no poste, tente pelo menos 50 movimentos para cima e para baixo.

Quando estiver no poste, tente pelo menos 50 movimentos para cima e para baixo. Queda de passo: Complete pelo menos 30 movimentos drop-step no jogo.

Complete pelo menos 30 movimentos drop-step no jogo. Técnico pós-giro: Pelo menos 100 giros de poste, ou você deve conduzir os movimentos para fora do poste.

Pelo menos 100 giros de poste, ou você deve conduzir os movimentos para fora do poste. Finalizador Implacável: O jogador deve maximizar a força nos atributos e completar pelo menos 75 layups de contato.

O jogador deve maximizar a força nos atributos e completar pelo menos 75 layups de contato. Conta-gotas: Você deve completar 50 flutuadores em uma única temporada.

Como obter o distintivo de pontuação externa em 2k17

No “Como obter todos os distintivos em 2k17“, a insígnia de pontuação externa é outra insígnia que você pode ganhar facilmente concluindo as tarefas listadas abaixo.

Especialista em canto: Você tem que fazer 25 tiros de conexão de 3 cantos

Você tem que fazer 25 tiros de conexão de 3 cantos Golpes Difíceis: O jogador tem que fazer um total de cerca de 200 arremessos, driblar pull-ups, step-backs e outros arremessos difíceis.

O jogador tem que fazer um total de cerca de 200 arremessos, driblar pull-ups, step-backs e outros arremessos difíceis. Alcance ilimitado: Você receberá este distintivo quando fizer bons arremessos de três pontos

Você receberá este distintivo quando fizer bons arremessos de três pontos Olho morto de médio alcance: O jogador tem que fazer 60 arremessos de salto

O jogador tem que fazer 60 arremessos de salto Escolha e Popper: Você precisará completar um pick-and-pop de tiro de três pontos como o atirador

Como obter o emblema atlético em 2k17

Para obter o distintivo atlético em 2k17, os jogadores devem concluir a seguinte tarefa.

Parede de tijolos: Você deve definir 100 boas telas conforme classificadas e definidas em sua temporada do MyCareer

Você deve definir 100 boas telas conforme classificadas e definidas em sua temporada do MyCareer Finalizador Lob City: Você tem que terminar 15 alley-oops em uma única temporada

Você tem que terminar 15 alley-oops em uma única temporada Pausa rápida de um homem: Durante o intervalo rápido, marcando 75 vezes em uma única temporada

Durante o intervalo rápido, marcando 75 vezes em uma única temporada Posterizador: O jogador precisará tentar pelo menos 15 enterradas de contato em uma única temporada

Empacotando

NBA 2k17 é um jogo muito famoso, e os jogadores devem realizar diferentes tarefas para ganhar os distintivos. Os distintivos são a honra dada aos jogadores no jogo após a conclusão bem-sucedida da tarefa.

Este guia lista a maioria dos distintivos que você pode tentar ganhar no jogo. No entanto, muitos emblemas ainda são desconhecidos para nós e os adicionaremos assim que os explorarmos.

Com a ajuda deste guia, esperamos que sua consulta para “Como obter todos os distintivos em 2k17” agora está resolvido. Para ganhar os distintivos, conclua a tarefa listada acima no jogo. Além disso, veja a tarefa antes de tentar obter qualquer distintivo. Se esquecemos de mencionar algum distintivo conhecido, informe-nos na seção de comentários abaixo. É isso para este. Vejo você no seguinte guia informativo.

