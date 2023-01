Conseguir organizar o trabalho de modo eficiente é o objetivo de quem busca mais produtividade e desempenho no dia a dia. Isso porque, com uma organização eficiente, torna-se possível sanar aqueles gaps em prazos, bem como delegar atividades que tendem a ultrapassar os nossos limites pessoais.

Pensando nisso, fizemos este guia com sugestões e considerações que podem ajudá-lo nesse objetivo. Acompanhe e comece a preparar uma rotina mais promissora no trabalho!

Como organizar o trabalho de modo eficiente?

Para organizar o trabalho de modo eficiente, é importante que você avalie a sua rotina e as suas demandas atuais. Afinal, cada trabalho e cada rotina são únicos, o que não nos permite passar para você uma “receita”, não é mesmo?

Você precisa avaliar o que deve entregar todos os dias, quanto tempo cada uma dessas atividades demanda, e assim por diante. A seguir, apontamos algumas dicas que tendem a ser gerais – para todas as áreas -, mas cabe a você saber avaliar o que pode fazer sentido para o seu caso. Veja:

1. Saber priorizar as demandas

Saber priorizar as demandas que você tem que entregar, ao longo do dia e da semana, é uma peça-chave para conseguir se desenvolver com mais organização.

Se você não sabe o que deve ser posto “na frente” das outras tarefas, pode acabar se atrapalhando nas entregas. Por isso, avalie os prazos e a importância de cada atividade, visando criar uma lista de prioridades.

2. Delegar o que sobrecarrega

Se você perceber que há uma quantidade de tarefas acima do que você pode concluir diariamente, talvez seja este o momento ideal para você delegar esses excessos.

Você pode avaliar quais atividades podem ser executadas por outras pessoas e delegá-las com clareza, estipulando prazos e passos.

3. Criar métodos para trabalhos repetitivos

Sabe aqueles trabalhos que costumam ser bastante repetitivos? Pois bem! Eles podem ser desenvolvidos com base em métodos.

Criar um passo a passo para esses trabalhos que são feito com frequências pode poupar aquele tempo que você analisaria o que fazer em seguida, ao mesmo tempo em que poupa energia mental.

Logo, é mais uma das formas de como organizar o trabalho de modo eficiente.

4. Estipular tempo de pausa ao longo do dia

Uma rotina de trabalho bem estruturada e organizada também considera as pausas que devem acontecer ao longo do dia. Sem elas, sobrecarregamos a mente e o corpo, e tendencialmente reduzimos nossos resultados.

Por isso, inclua na sua agenda aqueles momentos de pausa rápida e de descansos – podem ser poucos minutos entre uma tarefa difícil e outra, fora o almoço e os lanches. Dessa forma, você começa a organizar o trabalho de modo eficiente, cuidando, inclusive, da sua saúde mental.

5. Aprender a dizer “não”

Aprender a dizer “não” quando pertinente é fundamental. Se você sempre aceita as demandas alheias, mesmo sabendo que não dará conta de tudo, está sabotando a sua rotina e reduzindo a eficiência do seu trabalho.

Sendo assim, comece a ter um olhar mais crítico na hora de aceitar uma demanda: será que realmente vale a pena aceitá-la? Ou é melhor admitir que não dará conta, de acordo com o prazo que a pessoa estipulou? Pense nisso!