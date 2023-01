Como pagar IPVA 2023 com desconto alto?

Com o início de 2023, muitos motoristas começam a se preocupar se terão ou não dinheiro para pagar o IPVA 2023 (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). Por isso, hoje vamos explicar como fazer o pagamento do IPVA com um desconto alto.

Geralmente, janeiro costuma ser o mês mais caro do ano para as famílias. Por isso, aproveitar os descontos e saber quais unidades da federação oferecem as melhores condições de pagamento pode ajudar no orçamento.

Os motoristas podem receber incentivos fiscais de até 20% do valor total do imposto em alguns estados. No entanto, esse desconto só será aplicado se o IPVA for pago à vista ou em parcela única.

Descontos efetivos de IPVA em todos os estados brasileiros

O maior desconto do IPVA costuma ser visto em pagamentos feitos à vista. Veja a seguir como funciona na maior parte das federações:

Bahia

Pagando o IPVA e os impostos antecipadamente, os motoristas baianos podem obter um desconto de até 20%. Todos os motoristas que desejam aproveitar esta oferta devem pagar integralmente até 10 de fevereiro. Quando o imposto total é pago de uma só vez, é possível um desconto de até 10%.

São Paulo

Motoristas do estado de São Paulo podem economizar 3% pagando o IPVA em 2023 integralmente até o final do mês de janeiro. No entanto, quem optar pelo parcelamento do imposto a partir de fevereiro não terá desconto.

Acre

No Acre, o IPVA em 2023 pode ser feito por débito à vista ou parcelar em até três vezes. O motorista economizará 10% se optar pela tarifa única.

Ceará

Divulgadas no Ceará pela Secretaria da Fazenda do estado, as alíquotas do IPVA 2023 preveem descontos de 5% a 10% se o imposto for pago em parcela única.

Distrito Federal

As datas de vencimento do IPVA para o Distrito Federal conforme publicado no Diário Oficial do Estado. A publicação estipula que o imposto pode ser pago em parcelas iguais de até seis vezes esse valor, não podendo ser inferior à quantia de R$ 50,00.

Se o valor total devido de IPVA for superior a R$ 100,00, o imposto poderá ser pago de uma só vez. Então, as informações sobre o desconto não estão disponíveis no momento.

Espírito Santo

O calendário do IPVA para 2023 foi divulgado pela Secretaria da Fazenda do Espírito Santo. Nesse cenário, as taxas de veículos leves como carros e motocicletas e pesadas como semirreboques, ônibus e até micro ônibus serão pagas em maio de 2023.

O desconto no Espírito Santo pode chegar a 15% se o motorista pagar o IPVA 2023 em parcela única. Aliás, o imposto pode ser dividido em até seis maneiras diferentes.

Mato Grosso do Sul

Impostos pagos mensalmente pelos proprietários de veículos no Mato Grosso do Sul terão desconto de 15% a partir de 2018. Além disso, o motorista pode dividir o valor total em até cinco parcelas, com início de pagamento em janeiro e término em maio.

Minas Gerais

Em 2023, o estado de Minas Gerais seguirá o mesmo calendário de pagamentos do estado de Mato Grosso do Sul. Preços, descontos e prazos de pagamento não foram divulgados, no entanto.

Paraná

No Paraná, o IPVA pode ser pago em até cinco vezes sem desconto. Enquanto, se o motorista pagar o imposto à vista, pode economizar até 3%.

Rio de Janeiro

Os pagamentos do IPVA 2023 terão início no dia 23 de janeiro, no Rio de Janeiro. Os descontos podem chegar a 5% para veículos elétricos, 4% para veículos flexíveis, 2% para motocicletas, 1,5% para veículos a gasolina e 0,5% para outros veículos.

Rio Grande do Sul

Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, haverá desconto do IPVA do Rio Grande do Sul em 2023. Se o proprietário do veículo pagar o IPVA até 31 de janeiro, terá 10% de desconto. Há um desconto de 6% disponível se você pagar até 28 de fevereiro.

Se você fizer o pagamento até 31 de março, terá um desconto de 3%. Mas lembre-se: os descontos mais altos, ocorrem se os proprietários de veículos fizerem pagamentos à vista.

Estados do Amazonas, Distrito Federal, Alagoas, Amapá, Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pará, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Roraima e Goiás

Os prazos de pagamento do IPVA e os descontos que podem ser aplicados no pagamento à vista não houve divulgação dos dados por esses estados até o momento.

Então, agora que sabe como acontecerá o pagamento do IPVA, se ainda tiver dúvidas, entre em contato com os canais de atendimento do seu estado.