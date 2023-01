O IPTU é um assunto que pode gerar muitas dúvidas, dentre elas como pegar o carnê IPTU 2023. No entanto, logo abaixo serão sanadas as suas dúvidas a respeito do assunto.

Então, acompanhe todas as informações que foram elencadas a fim de explicar como funciona todo o processo. Portanto, veja o que é o IPTU, como funciona o pagamento e como pegar o carnê IPTU 2023.

O que é o IPTU?

Também conhecido como imposto predial e territorial urbano, o IPTU é um imposto recolhido por cada prefeitura para os proprietários de imóveis anualmente.

Há a cobrança de uma porcentagem pequena a cada ano para quem possui seu imóvel próprio. Mas afinal de contas para onde vai esse dinheiro que é arrecadado?

Geralmente, o valor em cima do imposto predial e territorial urbano tem diversos usos. O mais frequente é o uso nas obras que precisam ser feitas na região em questão.

Essa análise para onde o valor é destinado é feita diretamente pela prefeitura, que prioriza os serviços que devem ser realizados para melhor atender à população.

Além de saber o que é o IPTU em si, é importante saber também como funciona o seu pagamento e como fazer para pegar o carnê IPTU 2023, que você verá a seguir.

Veja como funciona o pagamento do IPTU 2023

O pagamento do carnê IPTU 2023 pode ser feito em diversas instituições bancárias e também nas casas lotéricas.

Vale dizer que o local de onde esse pagamento poderá ser feito vai depender diretamente da prefeitura da região. Por isso, em algumas localidades o pagamento pode ser aceito no banco x e em outros municípios, não.

Cota única x parcelamento do IPTU

É importante dizer que a cada ano podem acontecer alguns reajustes em cima do valor que culminará no total de arrecadação e também dos descontos. Além disso, boa parte dos órgãos municipais oferecem oportunidades como a cota única. Aqui, o proprietário pode efetuar de uma vez só, o pagamento do imposto válido por todo o ano.

Além disso, é inegável que em algumas localidades vale muito mais a pena efetuar o pagamento da cota única para obter o desconto que pode chegar até 12%. Aliás, esses descontos são referentes ao pagamento de maneira integral e em cota única, porém essa não é a única maneira de pagar o seu IPTU.

Pois, saiba que existe a possibilidade de pagar o imposto de maneira parcelada. Isto é, caso você não possua o valor total para pagamento na primeira data do ano.

Neste caso, o pagamento parcelado pode se dar em até 12 vezes mediante ao carnê nas mesmas datas em cada mês.

Um fato importante para ser considerar, é que existe a obrigatoriedade de efetuar o pagamento do IPTU do locatário do imóvel, caso ele esteja alugado.

Essa etapa somente é levantada quando prevista em contrato previamente acordado e assinado por ambas partes. Caso contrário, segue sendo obrigação do proprietário.

O não pagamento desse imposto pode ser um fator preocupante. Por exemplo, pode levar a restrição nas administradoras de crédito e também a inserção do CPF na dívida ativa. Por isso é de extrema importância manter em dia, as suas contas e o seu carnê IPTU 2023.

Como fazer para pegar o carnê do IPTU 2023

Anualmente, há exigência de fazer os pagamentos em cima das cobranças do carnê IPTU. E ele deve ser retirada pelo site da prefeitura a qual o imóvel pertence.

No caso você já tenha retirado o seu carnê IPTU, mas tenha perdido e precise de uma segunda via, existe a possibilidade também de fazer isso pelo site da prefeitura.

Para tal, é necessário inserir a inscrição do imóvel, as parcelas que você deseja realizar a emissão e em seguida gerar a segunda via.

Vale dizer que é fácil de gerar e imprimir a segunda via. Se não tiver impressora, ainda é bem simples: basta copiar o código de barras para pagamento online. Assim, tudo vai depender da sua preferência no momento.

Além disso, é possível também visualizar pelo site do município em questão os débitos em aberto e fazer uma renegociação para quitar todas as possíveis dívidas pendentes.

Existem alguns municípios, que dão descontos e amortizam tanto os juros como as multas, caso o pagamento dos débitos em atraso seja feito de maneira integral.

Com essas informações a respeito de como pegar o carnê IPTU 2023 e, também, saber detalhadamente o que é esse imposto e como funciona esse pagamento, as dúvidas podem estar sanadas.

No entanto, caso ainda haja algumas dúvidas a respeito, verifique na aba IPTU no site da prefeitura do seu município. Assim, verifique as atualizações e informações sobre esse imposto.

É através do site das prefeituras que as informações ficam disponíveis para os residentes e também é onde disponibilizam um canal de atendimento.