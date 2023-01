Como resgatá-lo e usá-lo

A Microsoft está oferecendo um cartão de recompensas Robux gratuito se você se inscrever no programa de recompensas. Se você ingressar no programa de recompensas, será recompensado com um cartão de 100 Robux. Este artigo irá guiá-lo se você não souber sobre este programa de recompensas e como você pode obter um cartão Robux do Microsoft Rewards e resgatá-lo em sua conta Robux.

Como obter cartões Robux do Microsoft Rewards

Quando você se inscreve no programa Microsoft Rewards, 100 Robux Cards gratuitos serão dados como bônus. No entanto, esta oferta está disponível apenas em alguns países. Isso significa que, se a oferta for exibida como indisponível em sua conta, isso significa que essa oferta não está disponível em seu país. Para obter os cartões Robux do Microsoft Rewards, siga as etapas abaixo:

Vá para o Site do Microsoft Rewards .

No banner da oferta na página inicial, você verá o Cadastre-se agora para reivindicar seu Robux botão; Clique nisso.

Você será redirecionado para a página de login da Microsoft. Insira suas credenciais de login e faça login em sua conta.

Depois de concluído, você será solicitado a se inscrever no Microsoft Rewards. Clique no Inscreva-se gratuitamente botão.

Você será registrado no Microsoft Rewards e receberá 100 cartões Robux Digital.

Como resgatar cartões Robux do Microsoft Rewards?

Agora que você se inscreveu no Microsoft Rewards e recebeu seus 100 cartões Robux, é hora de resgatá-los. É fácil resgatar os cartões Microsoft Rewards Robux, e você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo –

Vá para a página de login do Roblox clicando neste ligação.

Insira as credenciais da sua conta Roblox e faça login na sua conta.

Agora clique no Resgate de vale-presente botão para resgatar os cartões Robux gratuitos.

Aqui, insira o código PIN em seus cartões Robux.

Depois de inserir o PIN, clique em Resgatar botão.

Os 100 cartões Robux Digital serão creditados em sua conta.

Conclusão

É assim que você pode obter os cartões Robux do Microsoft Rewards e resgatá-los. Esta oferta está disponível apenas para novos usuários que se inscrevem pela primeira vez no programa Microsoft Rewards. Você pode reivindicar esta oferta se nunca se registrou neste programa. Já discutimos as etapas para fazer isso no artigo acima.

perguntas frequentes

Como você resgata o Robux na Microsoft?

Você pode resgatar os cartões Robux do programa Microsoft Rewards na página de resgate do Roblox. As etapas para o mesmo já foram discutidas no artigo acima; você pode seguir as etapas acima para resgatar sua recompensa.

Ainda posso obter cartões Robux por meio do Microsoft Rewards?

Você ainda pode obter cartões Robux gratuitos por meio do programa Microsoft Rewards.

LEIA TAMBÉM: