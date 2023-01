Como saber e verificar o suporte da CPU Instrução AVX 2023

significa Advanced Vector Extensions, também conhecido como Sandy Bridge New Extensions. As extensões são a arquitetura do conjunto de instruções x86 para os microprocessadores de empresas famosas como Intel e AMD. A Intel propôs o AVX pela primeira vez no ano de 2008. Naquela época, ele era suportado apenas pela Intel, mas agora a AMD também o suporta.

Podemos entender que o AVX fornece ao computador novos recursos, instruções, esquemas de codificação, etc., para permitir que o computador funcione com melhor desempenho. Principalmente todos os computadores que as empresas estão lançando suportam AVX. O AVX facilita a execução de programas complexos de aplicativos pesados ​​no sistema, e é possível até mesmo sem o poder computacional extra.

Se o computador for compatível com AVX (ou Extensões Avançadas de Vetor), muitas coisas ficam mais fáceis para o processador. Mas, muitos usuários estão confusos sobre se o seu computador tem suporte para AVX2. Não se preocupe! Você pode facilmente verificar o Verificação de suporte AVX2 com a ajuda das etapas listadas no artigo. Também explicaremos os recursos interessantes e listaremos o processador compatível com o AVX. Continue lendo este guia até o final para saber mais sobre o AVX.

Um pouco de informação sobre AVX

Antes de iniciar o procedimento para verificar o AVX2 Support Check, gostaríamos de compartilhar algumas informações sobre o AVX (Advanced Vector Extensions). O AVX e AVX2 são duas coisas diferentes. O AVX2 é a tecnologia atualizada do AVX. O AVX2, também conhecido como Haswell New Instructions, transforma a maioria dos comandos inteiros em 256 bits e implementa as novas instruções.

Processadores que suportam AVX e AVX2

Aqui está a lista dos processadores que suportam AVX e AVX2. Você também pode verificar a verificação de suporte do AVX2 na lista abaixo; se você não encontrar o processador que está usando ou ainda estiver confuso, siga para o seguinte caminho, que listaremos no post.

Verificação de suporte AVX

Aqui estão os processadores que suportam AVX.

Intel

Lago Alder

Processadores Arrow Lake

Processadores Broadwell E

processadores Broadwell

Processadores Cannon Lake

Processadores Cascade Lake

processadores Coffee Lake

Processadores Comet Lake

Processadores Haswell E

Processadores Haswell

processadores Ice Lake

Processadores Ivy Bridge E

Processadores Ivy Bridge

Processadores Kaby Lake

processadores Lunar Lake

Processadores Meteor Lake

Processadores Raptor Lake

Processadores Rocket Lake

Processadores Sandy Bridge E

Processadores Sandy Bridge

Processadores Sapphire Rapids

processadores Skylake

Processadores Skylake-X

lago do tigre

Processadores Whiskey Lake

AMD

Processadores de “Equipamento Pesado”

Processadores baseados em bulldozer

Processadores baseados em escavadeiras

Processadores baseados em Jaguar

Processadores baseados em Piledriver

Processadores baseados em Puma

Processadores baseados em rolo compressor

Processadores baseados em Zen 2

Processadores Zen 3

Processadores Zen 4

Processadores baseados em Zen+

Processadores baseados em Zen

Verificação de suporte AVX2

Aqui está a lista de processadores que suportam AVX2.

Intel

Lago Alder

Processadores Arrow Lake

Processadores Broadwell E

processadores Broadwell

Processadores Cannon Lake

Processadores Cascade Lake

processadores Coffee Lake

Processadores Comet Lake

Processadores Haswell E

Processadores Haswell (somente as marcas Core e Xeon)

processadores Ice Lake

Processadores Kaby Lake

processadores Lunar Lake

Processadores Meteor Lake

Processadores Raptor Lake

Processadores Rocket Lake

Processadores Sapphire Rapids

processadores Skylake

Processadores Skylake-X

lago do tigre

AMD

Processador de escavadeira e mais recente

Processadores Zen 2

Processadores Zen 3

Processadores Zen 4

processadores zen

Processadores Zen+

Como verificar a verificação de suporte AVX e AVX2

Existem diferentes maneiras disponíveis através das quais você pode verificar se sua CPU suporta AVX. Listamos os métodos para todas as CPUs, então não se preocupe; continue rolando para verificar as etapas.

Verificação de suporte AVX e AVX2 no Windows

Já listamos os processadores que suportam AVX e AVX2. Agora, se você ainda não conseguir encontrar o suporte do AVX, siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Primeiro, abra as Informações do sistema no seu PC.

Agora, procure o número do modelo da CPU na janela.

Copie o número do modelo e procure-o no navegador da web.

Agora, abra o site do fabricante da CPU e confira o AVX2 Support Check.

Verificação de suporte AVX e AVX2 no Linux

Já listamos os processadores que suportam AVX e AVX2. Agora, se você ainda não conseguir encontrar o suporte do AVX, siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o terminal raiz pressionando CTRL+T.

Agora, atualize seu pacote com o comando abaixo:

Depois disso, instale o pacote MKL com o comando listado abaixo:

A execução dos comandos acima habilitará o suporte AVX no Linux. O suporte AVX é necessário se você estiver tentando rodar um jogo como DOTA.

Verificação de suporte AVX e AVX2 por aplicativo

Você pode verificar facilmente a verificação de suporte AVX e AVX2 instalando o aplicativo em seu PC. Este aplicativo fornecerá todas as informações sobre a CPU que você está usando. Portanto, siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Primeiro, abra o navegador da Web no seu PC.

Procurar “ HWiNFO ” no Google.

” no Google. Clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Abra o link e clique em Download.

Agora, várias opções serão listadas abaixo. Então, por favor, escolha um deles.

Clique em Free Download e escolha o servidor.

Depois disso, o arquivo de configuração será baixado no seu PC.

Agora, clique em Abrir arquivo para executar a configuração.

para executar a configuração. Você verá o arquivo de configuração na tela.

Clique no Próxima opção.

Depois disso, você deve aceitar o contrato e clicar em Próximo.

Depois de clicar em próximo, a configuração solicitará o diretório de instalação. Escolha.

Aguarde a conclusão da instalação.

Após a conclusão da instalação, abra o aplicativo.

Não habilite somente sensores e somente resumo.

Quando o aplicativo fizer a avaliação, ele mostrará o resultado para o seu PC.

Você verá a opção de AVX lá. É isso. Seu PC suporta AVX e AVX2.

É uma das maneiras mais fáceis de verificar a Verificação de suporte AVX e AVX2.

Empacotando

o O suporte AVX e AVX2 não é essencial para o PC. Mas se sua CPU suportar, os algoritmos lógico-matemáticos serão executados rapidamente sem usar nenhum poder computacional extra. Neste post listamos o uso do AVX e do AVX2, por meio do qual você poderá analisar porque ele é essencial para o seu PC. Junto com ele, também listamos os processadores que suportam AVX e AVX2.

Para facilitar a vida dos usuários, listamos os passos para verificar o suporte diretamente pelo site do fabricante ou com o auxílio do aplicativo. Você pode encontrar as etapas para todos os itens acima. Este guia ajudará você a entender se sua CPU suporta AVX e AVX2. Por hoje é isso. Para guias mais informativos, continue visitando nosso site.

