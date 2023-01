Como se preparar para concurso TJ ES Analista

Uma grande oportunidade para quem deseja ingressar na carreira pública em 2023 é o concurso TJ ES Analista. Aliás, o processo seletivo já está com edital publicado e oferta diversas vagas para nível superior.

No entanto, uma das grandes preocupações entre os concurseiros é como se preparar. E assim, garantir uma vaga entre os muitos candidatos, que estão à procura de uma boa colocação no mercado de trabalho.

Então, para ajudar você a melhorar seu desempenho nas provas, hoje mostraremos o passo a passo de como se preparar e garantir uma vaga entre os aprovados. Por isso, continue com a gente até o final e confira.

Saiba mais sobre o concurso TJ ES Analista

O concurso TJ ES Analista está com vagas disponíveis para quem deseja se tornar um servidor público com remunerações bem atrativas. Por isso, é muito importante estar atento a todos os detalhes para não ficar de fora dessa grande oportunidade.

Em primeiro lugar, esse concurso costuma reunir candidatos de várias regiões do País. Desse modo, é extremamente recomendável se preparar com antecedência para garantir uma boa colocação entre os aprovados. Sendo assim, já confira o edital e comece já sua preparação.

As inscrições para o concurso TJ ES começam no dia 16 de janeiro e vão até o dia 6 de fevereiro de 2023. Além disso, estão disponíveis 128 vagas para o cargo de Analista Judiciário de nível superior. Ademais, ainda há a formação de cadastro reserva.

A taxa de inscrição é de R$100,00 e as provas acontecem no dia 19 de março. Por fim, os salários iniciais são de R$ 6.713,00 e a banca organizadora é a Cebraspe. Concluindo, as contratações acontecem pelo regime estatutário que garante estabilidade para os aprovados.

Conheça as etapas de seleção do concurso TJ ES

Uma boa dica para começar a se preparar para o concurso Tribunal de Justiça do Espírito Santo é conhecer as etapas de seleção que constam nos editais. Por isso, fique de olho para não deixar nenhuma informação passar despercebida.

As provas serão objetiva e discursiva. Ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os exames terão quatro horas e meia de duração. Por isso, é essencial que o candidato tenha a melhor preparação para o tempo e conteúdo da prova, e assim, garantir o melhor resultado.

Os candidatos vão se deparar com 120 questões. Sendo que 50 serão de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Além disso, haverá também uma última etapa de prova de apanhamento taquigráfico, também de caráter eliminatório e classificatório.

Veja quais disciplinas estudar para o concurso TJ ES

A melhor dica para se preparar para o concurso TJ ES Analista é criar uma rotina de estudos para garantir uma boa colocação entre os aprovados. Por isso, saber quais disciplinas serão cobradas é essencial.

As matérias aplicadas em todos os concursos de Tribunais são essas a seguir: Língua Portuguesa, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Processo Civil, Processo Penal e Raciocínio Lógico.

Agora que sabe quais são essas disciplinas, você já pode dar início aos seus estudos. Portanto, uma boa estratégia é separar por etapas, aquelas que têm mais dificuldade e dar mais atenção a elas.

Vale ressaltar que também há mais matérias a estudar. Por exemplo, as que citamos acima são apenas as específicas para o cargo. No entanto, você deve estudar para as disciplinas de Informática, Direito Penal, Direito Civil e Direito das Pessoas com Deficiência.

Confira a banca organizadora para se preparar

Um dos métodos mais comuns que os candidatos utilizam é conferir a banca organizadora antes de se preparar para os processos seletivos. Sendo assim, no caso do concurso TJ ES Analista, o edital já foi publicado e a banca é a Cebraspe.

Mas para quem começa a se preparar com antecedência, que é o ideal, a melhor forma de obter informações é consultar editais anteriores para se informar sobre quais bancas são mais frequentes nos concursos.

Deste modo, é possível ter uma base dos estilos de provas que o candidato responderá. Normalmente, a maioria dos concursos para a área de Tribunais fica a cargo das bancas da FCC (Fundação Carlos Chagas) e da Cebraspe, antiga Cespe/UnB.

Conhecendo a banca organizadora é hora de analisar todos os detalhes. Em seguida, é hora de começar os estudos com determinação e foco para alcançar seu sonho de se tornar um profissional qualificado com a garantia de uma boa estabilidade financeira.

Agora que você já sabe como se preparar para o concurso TJ ES Analista é só ficar atento a data de inscrição e garantir uma vaga para o cargo desejado.