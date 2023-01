Você sabe como ser um agente franqueado de viagens? Quem quer se tornar um, mas primeiro quer saber quais serão suas responsabilidades? Então, leia este artigo para aprender tudo sobre esta atividade.

Aliás, o envolvimento na indústria do turismo é altamente recomendado. Pois, o crescimento do ramo de 5,8% foi previsto para 2022 pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

Assim, na indústria do turismo, a agência de viagens é um campo repleto de possibilidades e expertise. Consequentemente, há grande familiaridade e emprego direto e indireto no campo entre uma grande população.

Qual é a descrição do trabalho de um agente franqueado de viagens?

No formato de franquia de agência de viagens, a função do franqueado é atender os fregueses interessados ??em adquirir pacotes de férias. Por exemplo, como forma de entretenimento ou para outros fins, como referência de oportunidade ou construção de pacotes personalizados.

Isso porque são eles que facilitam a reserva de hotéis e passeios e a distribuição de passagens. Portanto, você pode fornecer os melhores pacotes para os clientes, aproveitando sua familiaridade com os provedores de serviços e seu relacionamento com eles.

Existem empresas que só permitem que seus agentes franqueados de viagens vendam seus próprios pacotes. Assim, a outra opção é negociar diferentes taxas de comissão com os fornecedores para vender esses pacotes.

Simplificando, um agente da área, é alguém que planeja e organiza viagens e pacotes para clientes que desejam ou precisam de orientação. Mais do que isso, porém, você precisará de algum conhecimento do setor para pesquisar e avaliar com eficácia as melhores opções para seus clientes o tempo todo.

Especialmente, o franqueado da agência de viagens deve ser um vendedor habilidoso. Como tal, é mais provável que beneficie das vantagens do setor.

Por que devo me tornar um agente franqueado de viagens?

As franquias se beneficiam do conhecimento que provou ser eficaz ao longo de muitas interações do modelo de negócios.

Logo, locais franqueados são mais seguros do que startups sem nenhum planejamento ou orientação prévia. Isso ocorre, porque eles ainda podem se locomover com os próprios pés, desde que tenham alguma ajuda ao longo do caminho. Aliás, isso é uma vantagem em geral, mas a ajuda começa a rolar logo quando você inicia o aplicativo de franquia.

Quatro benefícios ser um agente franqueado de viagens

Então, para lhe dar uma visão mais completa das vantagens de ser um franqueado de agência de viagens, discutiremos alguns pontos-chave de diferenciação.

1º. Não há necessidade de possuir produtos em estoque

Uma agência de viagens franqueada não precisa manter um estoque. Na verdade, trata-se de uma receita de serviços que contribui significativamente para o crescimento da empresa.

Como resultado, o franqueado não precisa se preocupar com possíveis vendas ou devoluções que ficam paradas no estoque. Ou você ter que lidar com promoções para obter produtos gratuitos. Mas, sim, tudo o que tem a ver com logística e mercadoria é isolado de sua rotina diária.

2º. Divida a conta entre os fornecedores

Compras parcialmente pagas geralmente atraem clientes e impulsionam as vendas de uma franquia. Na indústria do turismo, esta é uma prática padrão.

Nesse sentido, graças a essa possibilidade, fica mais fácil lidar com as vendas pactuadas, que normalmente possuem maior valor para o cliente.

Por exemplo, serviços como passagens aéreas, cruzeiros, pacotes de férias e muito mais às vezes podem ser divididos em até 12 vezes sem juros. Isso com certeza vai chamar a atenção do cliente.

Dessa forma, você não precisa de muito dinheiro inicial para começar. Pois, o peso dos custos de configuração será arcado pelos próprios provedores de serviços.

3º. Comissão paga integralmente ao agente franqueado de viagens

O franqueado receberá toda a sua comissão no ato da venda, independentemente de ter sido paga à vista ou parcelada.

Desse modo, o agente não precisa manter registros minuciosos de todas as suas transações, dividindo-as em necessidades imediatas e futuras. Assim, isso permite um melhor planejamento e elimina a necessidade de guardar dinheiro para uma data futura, eliminando a necessidade de esperar até um ano para receber o dinheiro.

4º. Taxas de imposto reduzidas

A maioria das franquias de turismo são classificadas como Simples Nacional. Isso porque se trata de um modelo tributário voltado especificamente para as pequenas empresas, diminuindo sua carga tributária.

Pensando nisso, o teto de arrecadação do Simples Nacional para o ano de 2022 está fixado em R$ 4,8 milhões. Logo, isso se traduz em um lucro médio mensal de R$ 400 mil para as empresas que optam por essa forma de tributação.

Assim, o empresário tem muito espaço para ganhar dinheiro e se qualificar para o regime tributário mais vantajoso.