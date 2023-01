Como solicitar e comprar o adaptador Ethernet Starlink em 2023 (Guia)

Se você está planejando comprar Starlink, além de verificar se está disponível em sua área, você deve pensar em comprar um adaptador ethernet starlink. No caso do Starlink, para preencher a lacuna entre sua rede Starlink sem fio e uma com fio, os adaptadores Ethernet são uma das melhores compras que você pode fazer.

Os adaptadores Ethernet são populares porque as conexões com fio são mais rápidas e confiáveis ​​do que as sem fio, mas as conexões sem fio são mais fáceis de gerenciar. Não é difícil fazer um pedido de acessórios Starlink, mas existem algumas etapas que você deve levar em consideração antes de visitar a loja oficial Starlink. Este artigo irá, portanto, detalhar o processo de fazer um pedido de um Adaptador Ethernet Starlink.

Como comprar o adaptador Ethernet Starlink

Se você já comprou o kit inicial Starlink e seu pedido está em andamento, você pode prosseguir com as etapas. No entanto, se você acabou de pagar a taxa inicial e não recebeu ID e Senha, provavelmente deve esperar. Se você está pensando em como comprar o adaptador Starlink Ethernet, siga estas etapas:

Reserve Starlink fazendo o pagamento inicial de $ 99. Aguarde até que o Starlink renove seu pedido da lista de espera. Os usuários que estão no status de pré-encomenda não podem comprar o adaptador até que sejam atualizados para o pedido completo. Depois que o status do seu pedido for atualizado para Pedido completo, vá para Starlink Shop e compre o roteador.

É isso. É tão simples quanto isso. No entanto, você deve ter em mente que, se o seu pedido não estiver completo, você não poderá usar este adaptador ethernet. Isso ocorre principalmente porque você não possui a ID de login e a senha do site Starlink. Este ID de login e senha são enviados a você por e-mail quando seu pedido está em andamento.

Além disso, você nem conseguirá acessar a Starlink Shop se não tiver recebido o ID de login e a senha.

O adaptador Ethernet Starlink vale a pena?

Sim definitivamente. O Starlink, em geral, não vem com conexão com fio. Ele suporta apenas Wi-Fi. Como resultado, você precisa confiar no Adaptador Ethernet se quiser conectar um dispositivo que não suporta WiFi. Às vezes, uma conexão com fio é melhor se você estiver enfrentando problemas com sua TV ou console de jogos.

Além disso, olhando para a postagem da PCMag, podemos ver claramente que, devido ao lento andamento dos pedidos da Starlink, as pessoas estão vendendo o adaptador Ethernet por até $ 300. Olhando para isso, você pode entender claramente o valor do cabo Ethernet Starlink. Só para constar, o adaptador ethernet custa apenas US$ 25. Claramente, $ 300 é pedir demais por isso. Pelo contrário, a velocidade de entrega do Starlink parece uma eternidade.

Como configurar o cabo Ethernet Starlink?

O Adaptador Ethernet Starlink requer esforço mínimo durante a instalação e começa a funcionar imediatamente. Não há necessidade de equipamentos especiais ou conhecimento técnico. Basta seguir estes passos cuidadosamente:

Remova o plugue do roteador Starlink da tomada. Certifique-se de que o prato e o roteador estejam desligados. Aguarde 2-3 minutos até que toda a energia se esgote. Agora remova o cabo da antena Starlink da parte inferior do roteador Starlink. Agora conecte o Adaptador Ethernet Starlink exatamente se o cabo da Antena Starlink estava. Em seguida, conecte o cabo da antena Starlink ao conector no adaptador Ethernet. Conecte tudo à sua tomada de parede e ligue a alimentação.

Com o que o adaptador Ethernet Starlink é compatível?

O Adaptador Ethernet Starlink é compatível com todos os hardwares Starlink, incluindo as unidades residenciais e RV. Se você está pensando, o adaptador é compatível com pratos normais e de alto desempenho. Aqui está o nosso guia para ajudá-lo com o prato de alto desempenho do Starlink.

Não há porta Ethernet no roteador WiFi que vem como padrão nos pacotes de hardware doméstico e RV. Portanto, o Adaptador Ethernet Starlink é necessário se você preferir usar uma conexão Ethernet com fio à Internet em vez de uma conexão sem fio.

Posso comprar o adaptador Ethernet antes de comprar o Starlink?

Para aqueles que estão interessados ​​em comprar complementos Starlink separadamente do kit principal, a resposta é Não! Adaptadores e outros acessórios são difíceis de encontrar se você ainda não possui o kit inicial Starlink.

Além disso, você não poderá acessar a Starlink Shop se não comprar o kit. No entanto, como eles não regulam a venda do kit Starlink, você pode obter uma variedade de complementos Starlink de diferentes varejistas ou lojas de terceiros.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode comprar o Adaptador Ethernet Starlink. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Agora você sabe por que não pode comprá-lo diretamente porque ainda não recebeu o ID e a senha da Starlink.

Além disso, para quem está pensando em comprar de outra pessoa, não adianta gastar $ 300 com isso, espere um pouco até instalar o Starlink e depois poderá comprar o que quiser.

