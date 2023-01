Como usar flashcards no estudo para concurso

Você já ouviu falar em flashcards? Esse é um novo método de ensino que está ganhando o seu espaço entre os concurseiros, por ser simples, fácil e barato essa nova forma de estudar para concursos vem conquistando cada vez mais fãs pelo mundo todo.

A utilização dessa técnica traz muitos benefícios para quem está em uma árdua rotina de estudos, pois, considera-se uma alternativa que oferece mais estímulo, além de uma melhor memorização.

De modo geral, a técnica do flashcard é frequentemente usada para revisar o conteúdo, a palavra flashcard é derivada do idioma inglês e também pode ser traduzida como cartão de memória ou cartão de revisão rápida.

Portanto, se você quer saber mais informações sobre essa novidade é só continuar conosco até o final para conferir como usar o flashcards nos estudos para concursos!

O que são flashcards?

O flashcards ficou conhecido no Brasil a pouco tempo, ele é muito usado pelos estudantes americanos e europeus. Mas atualmente ele chegou com tudo para ajudar os nossos candidatos nos concursos.

Flashcards são cartões de estudo rápido que podem ser criados em papel ou em aplicativos digitais. O princípio é simples, baseado na existência de dois lados, um com uma pergunta e outro com uma resposta.

Independentemente de como você os usa, os flashcards auxiliam na memorização e assimilação de vários tipos de informações, tornando seus estudos mais práticos e muito eficazes.

Esses cartões são muito úteis para conceitos, pontos legislativos e fórmulas. No entanto, recomenda-se também para qualquer tipo de informação, independentemente da disciplina.

Aprenda a fazer flashcards para concursos

Como já dissemos anteriormente, o flashcards é um método simples. Porém muito eficaz, perfeito para incluir na sua rotina de estudos e aumentar o seu conhecimento.

Os flashcards manuais são muito fáceis de se fazer, basta pegar uma folha de papel ou papelão, por exemplo, e dividir em pedaços iguais. Corte com tesoura ou régua, você pode usar cartolinas de cores diferentes para diferenciar os temas.

Feito os cortes, é hora de preenchê-los com as informações que desejar, lembre-se que os Flashcards não têm limites faça quantos achar necessário. Só não esqueça que as informações devem ser apresentadas objetivamente para uma rápida assimilação.

Além disso, devemos priorizar informações importantes para um objetivo específico.

Use flashcards para melhorar os estudos

Essa estratégia de estudos visa fixar melhor o conteúdo em sua mente. Por isso, é muito importante preparar flashcards com os temas que têm mais dificuldade de aprendizado.

Para dar início ao seu flashcards você deve primeiro criar uma pergunta simples com uma única resposta e escrevê-la em um pedaço de papel, no verso do mesmo cartão você anota a resposta.

Não há necessidade de longas explicações diante das respostas, seja direto e preciso. Ademais, logo após conferir a resposta, fale sobre ela ou leia algo sobre o assunto para ajudar ainda mais a sua memória.

Será mais difícil para você conectar o que está na página com o que você estudou anteriormente se usar um flashcard criado por outra pessoa. Pois você perdeu a fase de elaboração e não criou a conexão em seu cérebro.

Por isso de preferência crie seu próprio flashcards e use-os com frequência para melhorar o seu resultado, garantindo assim uma boa prova.

Como usar flashcards da maneira correta

Usar flashcards de maneira correta deixa a sua rotina de estudos um pouco mais descontraída, isso por esse método ser como um jogo de memória.

O aluno misturará todas as cartas pela primeira vez, pois a alternância impede respostas automáticas. Em seguida, ele lerá o texto do cartão e tentará lembrar o que está escrito no verso.

Quando usamos os flashcards, estimulamos a memória ativa no momento em que tentamos responder a uma pergunta sem olhar para a resposta. Isso porque o cérebro guardará a informação prioritária.

Por isso, para usar flashcards eficazmente em seus estudos, é necessário sempre escrever as perguntas e respostas com suas próprias palavras para que você possa se lembrar delas com clareza.

Agora que você já sabe como usar o flashcards nos estudos para concursos, é só pôr em prática todas as nossas dicas e aproveitar esse novo método de ensino!