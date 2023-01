Como verificar o DPI do mouse em 2023

A maneira padrão de medir a sensibilidade do mouse é DPI (pontos por polegada) ou CPI (contagens por polegada), como alguns fabricantes se referem a ele. Mouse DPI determina a velocidade do ponteiro do mouse ou cursor.

Com um número de DPI maior, haverá maior sensibilidade do mouse para cobrir a tela da área de trabalho, o que determina a velocidade do cursor. Mas verificar o DPI do mouse no Windows/Mac não é uma tarefa fácil para usuários que não estão familiarizados com isso.

No entanto, para esses usuários, estamos aqui com este artigo. Aqui você aprenderá como verificar o DPI do mouse usando o QUICK DPI Analyzer no Windows/Mac. Então, vamos começar com o guia.

O que é o Analisador de DPI?

Técnicas de processamento de dados chamadas análise profunda de pacotes ou inspeção profunda de pacotes (DPI) inspecionam pacotes de dados enviados por uma rede de computadores e podem bloqueá-los, alertá-los, redirecioná-los ou registrá-los com base em seu conteúdo.

Além de comparar o comportamento do aplicativo, analisar o tráfego de rede, solucionar problemas de desempenho da rede e garantir que os dados estejam no formato correto, a análise profunda de pacotes é freqüentemente usada para criar perfis de desempenho.

DPI x CPI: qual é a diferença?

Refere-se ao número de pixels virtuais que o sensor integrado pode gerar para o sensor do mouse em um determinado momento. Significa contagem por polegada. CPI e DPI são basicamente as mesmas coisas, embora muitas pessoas os confundam.

Você pode escolher qualquer uma das formas de acordo com sua preferência. As medições CPI podem ser usadas por alguns fabricantes, enquanto outros podem usar medições DPI.

Como verificar o DPI do mouse no Windows/Mac

Portanto, aqui estão alguns métodos com os quais você pode verificar facilmente o analisador de DPI do mouse no Windows ou Mac. Portanto, vamos conferi-los:

1. Analisador de DPI

Nesta lista, o DPI Analyzer é outro bom testador de DPI de mouse. Você pode usar esta ferramenta para determinar o DPI real e a sensibilidade do mouse, não o DPI e a sensibilidade definidos pela marca do mouse.

Usando esta ferramenta, você pode medir isso com cuidado e de forma única. Na primeira etapa, insira a distância do alvo e o valor de DPI. Você pode usar essa ferramenta para traçar um ponto-alvo em uma escala com base nos dados fornecidos.

Além da mira vermelha, a escala também apresenta o valor padrão. Se você deseja rastrear os movimentos do mouse, deve mover a mira vermelha constantemente. Ele exibe dados com base nessas informações sobre as contagens reais do mouse, contagens de objetivos e DPI. Além disso, o mais importante, você pode usá-lo em ambos os dispositivos Windows/Mac para verificar o DPI Analyzer.

2. Use o software de configuração de DPI

Se estiver interessado em verificar o DPI do mouse, você pode baixar o software apropriado no site do fabricante. Este método pode ser usado para alterar o DPI do mouse para o que você deseja na vida real, se o mouse tiver um DPI ajustável.

Você pode controlar e alterar o DPI do mouse em tempo real usando software desenvolvido por empresas como Logitech, Bloody ou Razer. No hub Logitech G, você pode baixar o software de mouse Logitech (Windows e Mac). Você pode baixar a Central de Mouse e Teclado aqui se estiver usando o Windows (sem outra marca).

3. Marque a caixa/descrição do produto

Vale a pena verificar este método antes de passar para os outros métodos, mesmo que não funcione necessariamente para você.

Quer seu mouse seja de marca ou não, você pode encontrar o valor de DPI impresso na caixa. Não há necessidade de se preocupar se você não conseguir encontrar a caixa. Muito provavelmente, você comprou online, então basta consultar a página de descrição do produto no site de vendas para saber mais sobre ele. Na Amazon, se eu verificar a página do produto do mouse, o DPI é claramente indicado.

Não há dúvida de que você poderá encontrar o número do modelo do mouse em sites de comércio eletrônico, se souber. Existem alguns mouses gamers que possuem um DPI do mouse ajustável entre 600 e 3600. É comum os sites oficiais das marcas mencionarem sensibilidade e DPI.

Os usuários de mouse Logitech e Corsair acharão esse método muito útil, pois facilita a localização do DPI. Para encontrar o número do modelo, basta acessar a Amazon. Tudo fará sentido para você.

Como não sou um jogador profissional nem um adolescente com um estilo de vida luxuoso, não invisto em dispositivos caros e optei por um mouse sem marca.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Qual é o processo de leitura do DPI do mouse?

Quando você move o mouse por uma distância específica, quanto maior o DPI, mais longe ele se moverá. O DPI aumenta a sensibilidade dos ratos e permite que eles respondam a movimentos menores com mais eficiência. Quando você move o mouse por 1 polegada, ele se moverá em 1600 pixels se o DPI for 1600.

Qual é o DPI médio do mouse?

É comum que os mouses tenham um DPI de 1600. Nessa configuração, os usuários não precisarão de dispositivos de alta velocidade porque não precisam deles para uso casual. No entanto, dependendo das tarefas que pretende executar, você precisará determinar o melhor valor de DPI.

Se você joga videogame e precisa de reflexos rápidos, é preferível um DPI mais alto. Em algumas situações, mouses gamers com 16.000 DPI são usados ​​até mesmo por quem se especializa em reflexos rápidos e respostas rápidas ao invés de mira precisa. Se você precisa de movimentos lentos e mira precisa, os mouses com DPI mais baixo são a melhor escolha.

Então isso é como verificar o DPI do mouse no Windows ou Mac. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, para obter mais informações, comente abaixo e informe-nos se tiver alguma dúvida ou pergunta.

