Como visualizar seu perfil do LinkedIn como os outros o veem (2023)

LinkedIn é um aplicativo de mídia social para profissionais que trabalham e candidatos a emprego. Ao contrário de todas as outras plataformas de mídia social, você encontrará pessoas no LinkedIn postando sobre empregos ou procurando empregos. Quando você busca um emprego no LinkedIn ou prestando serviços, é importante saber como seu perfil vai parecer para outras pessoas. Um bom perfil do LinkedIn chamará a atenção de outras pessoas.

O aplicativo de mídia social possui um recurso que permite aos usuários visualizar seu perfil do LinkedIn como público. Esse recurso permite que você veja como seu perfil aparecerá para outros usuários. Você pode visualizar suas fotos, currículo e resumo do perfil publicamente. Se você deseja usar esse recurso no LinkedIn, mas não sabe como, este artigo o guiará. Neste artigo, discutiremos como você pode visualizar seu perfil no LinkedIn como público.

Visualize o perfil do LinkedIn como público ou como outros o veem

Esse recurso está disponível tanto no aplicativo quanto na versão do site do LinkedIn. Discutiremos as etapas para visualizar seu perfil do LinkedIn como público no aplicativo e no site.

Através do aplicativo

Siga as etapas abaixo para visualizar seu perfil do LinkedIn como público no aplicativo

Abra o aplicativo do LinkedIn em seu telefone. Verifique se você está conectado à sua conta do LinkedIn no aplicativo.

Agora, toque no seu Perfil ícone no canto superior esquerdo.

No menu que se abre, toque em Definições.

Em Configurações, toque em Visibilidade.

Na lista de opções, toque em Edite seu perfil público .

Você pode fazer alterações em seu perfil público aqui. Se você não quiser fazer nenhuma alteração, toque em Visualizar seu perfil público opção.

Agora você verá como seu perfil aparecerá para outras pessoas no LinkedIn.

Através do site

Se você deseja visualizar seu perfil vinculado como público no site, siga as etapas abaixo:

Em primeiro lugar, abra o navegador no seu telefone ou PC e visite o site do LinkedIn clicando neste ligação .

Agora você terá que entrar na sua conta. Insira as credenciais da sua conta e entre na sua conta para continuar.

Na página inicial da sua conta, clique no seu Perfil ícone no canto superior direito e, em seguida, clique em Configurações e privacidade.

No Definições página, vá para o Visibilidade aba.

Debaixo de Visibilidade guia, clique em Edite seu perfil público opção.

Agora você poderá ver como seu perfil ficará no perfil.

Role para baixo nesta página e você verá um botão para ativar/desativar as coisas que outras pessoas podem ver no perfil, como manchetes, resumo, artigos e atividades, grupos, etc.

Palavras Finais

É importante saber como o seu perfil vai parecer para os outros. Esperamos que este artigo o ajude a visualizar seu perfil do Linkedin como público. Seguindo as etapas acima, você pode visualizar seu perfil no LinkedIn como público e fazer alterações nele.

perguntas frequentes

Como alterar meu perfil do Linkedin de privado para público?

Se o seu perfil do LinkedIn for privado e você quiser torná-lo público, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

Clique no Perfil ícone no seu perfil do Linkedin.

Agora, clique no Configurações e privacidade opção.

Debaixo de Visibilidade opção, clique em Edite seu perfil público .

Role para baixo até a parte inferior da próxima página e ative a alternância para A visibilidade pública do seu perfil .

Como vejo meu perfil no LinkedIn como convidado?

Mencionamos as etapas para visualizar um perfil no LinkedIn como convidado no artigo acima. Você pode seguir as etapas mencionadas no artigo acima para fazer isso.

Posso ver o perfil do LinkedIn sem entrar?

Sim, você pode ver seu perfil do LinkedIn sem ter uma conta no LinkedIn. Você poderá visualizar as seções públicas do perfil, mesmo se não tiver uma conta no LinkedIn ou não estiver conectado à sua conta no navegador ou no aplicativo.

LEIA TAMBÉM: