Companhia área realiza feirão com promoções de passagens

Foto: Fernando Vivas/Gov BA

Uma companhia está celebrando o primeiro voo no país com uma promoção para os clientes. O feirão de aniversário da Gol acontece entre às 18h desta sexta-feira (13) e às 23h50 do domingo (15).

Há oportunidades para viagens nacionais e internacionais. Para voar entre fevereiro e junho de 2023, as ofertas em voos domésticos deste fim de semana englobam trechos para cruzar o país a partir de R% 199, já com taxa de embarque inclusa e ida e volta obrigatórias.

Entre os destaques, por R$ 199, estão Rio de Janeiro (SDU)-Vitória (VIX), Brasília (BSB)-Salvador (SSA), Maceió (MCZ)-Campinas (VCP), Goiânia (GYN)-Natal (NAT) e Belém (BEL)-Fortaleza (FOR), entre outros.

Os voos internacionais em promoção compreendem ida e volta a partir de R$ 999, também com taxa de embarque inclusa e período de viagem entre fevereiro e junho deste ano. Uma dica: São Paulo (GRU)-Montevidéu (MVD), São Paulo (GRU)-Punta Cana (PUJ), São Paulo (GRU)-Mendoza (MDZ), Brasília (BSB)-Miami (MIA) e Rio de Janeiro (GIG)-Rosário (ROS) são as rotas que concentram o maior número de passagens em oferta.

Há muitos outros voos internacionais com preços também convidativos, tais como São Paulo (GRU)-Santa Cruz de la Sierra (VVI), Belém (BEL)-Paramaribo (PBM), Manaus (MAO)-Miami (MIA) e São Paulo (GRU)-Buenos Aires (AEP) – nesta rota, os descontos concentram-se sobretudo no mês de maio deste ano.

Para quem deseja despachar a mala, também tem desconto de 10% na primeira bagagem, para compras efetuadas durante o Feirão. Já aos que adquirirem um bilhete internacional e buscam um upgrade, a GOL disponibiliza 22% de abatimento na aquisição da classe GOL Premium Economy, que garante mais conforto, mais milhas e mais bagagens, entre outros benefícios.

Termos e Condições – Voos nacionais

Tipo de viagem: ida e volta obrigatórias.

Período de voo: de 10/02/2023 a 16/02/2023; de 24/02/2023 a 05/04/2023; de 11/04/2023 a 19/04/2023; de 25/04/2023 a 27/04/2023; de 03/05/2023 a 06/06/2023; e de 13/06/2023 a 30/06/2023.

Período de venda: de 13/01/2023, às 18h00, até 15/01/2023, às 23h59.

Canais de venda: Website GOL, agências de viagem, Central de Relacionamento com Clientes (0300 115 2121) e lojas VOEGOL. Não é válido para compras em lojas de aeroportos.

Termos e Condições – Voos internacionais

Tipo de viagem: ida e volta obrigatórias, somente para voos internacionais operados pela GOL.

Período de voo: de 10/02/2023 a 16/02/2023; de 24/02/2023 a 05/04/2023; de 11/04/2023 a 19/04/2023; de 25/04/2023 a 27/04/2023; de 03/05/2023 a 06/06/2023; e de 13/06/2023 a 30/06/2023.

Período de venda: de 13/01/2023, às 18h00, até 15/01/2023, às 23h59.

Canais de venda: Website GOL, agências de viagem e lojas VOEGOL. Não é válido para compras em lojas de aeroportos.

