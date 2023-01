Compartilha a senha da Netflix? Empresa tem uma notícia triste para você

A Netflix deve impedir, em breve, o compartilhamento de contas entre os usuários do canal. Embora a prática seja muito comum em boa parte do mundo, a empresa já está trabalhando em formas de cobrar mais para aqueles que dividem a senha para quem não mora no mesmo endereço.

Isso porque, conforme as regras do serviço de streaming, a única maneira de compartilhar a senha é entre pessoas da mesma casa. Cabe salientar que os testes já estão acontecendo em alguns países e, logo, a fiscalização deve chegar ao Brasil, mas ainda não há uma data definida.

Por que a Netflix vai cobrar mais de quem divide senha?

Na prática, a decisão foi necessária dada a concorrência no mercado de streamings de vídeo. A Netflix vem perdendo assinantes devido ao alto índice de compartilhamento da conta, o que tem causado, como consequência, uma possível crise financeira seguida de demissões.

Além disso, a empresa deve cumprir com suas obrigações administrativas e sustentar o seu funcionamento, além de retomar a credibilidade de acionistas e investidores. Desse modo, neste ano, quem não cumprir as regras estará sujeito a multa.

Contudo, para facilitar a aceitação do novo cenário por parte dos usuários, o canal criará novos pacotes. Veja mais detalhes a seguir!

Novos planos da Netflix

Básico com anúncios:

R$ 18,90/mês

Resolução de vídeo: 720p (HD)

Reprodução simultânea com a mesma conta: apenas um aparelho

Download de conteúdo para ver offline: não

Propagandas: sim

Básico:

R$ 25,90/mês

Resolução de vídeo: 720p (HD)

Reprodução simultânea com a mesma conta: apenas um aparelho

Download de conteúdo para ver offline: sim

Propagandas: não

Padrão:

R$ 39,90/mês

Resolução de vídeo: 1080p (Full HD)

Reprodução simultânea com a mesma conta: dois aparelhos

Download de conteúdo para ver offline: sim

Propagandas: não

Premium:

R$ 55,90/mês

Resolução de vídeo: 4K + HDR

Reprodução simultânea com a mesma conta: quatro aparelhos

Download de conteúdo para ver offline: sim

Propagandas: não

Por fim, vale ressaltar que atualmente, existe apenas uma citação concernente ao compartilhamento de senhas nos termos de serviço do canal. “O serviço Netflix e todo o conteúdo acessado por intermédio do serviço Netflix destinam-se exclusivamente para uso pessoal e não comercial, portanto, não podem ser compartilhados com pessoas de fora da sua residência”.