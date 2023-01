‘Completamente arrependida’, diz Bruna Griphao sobre beijo em Gabriel

Foto: Reprodução/Tv Globo

Parece que Bruna Griphao definitivamente se arrependeu de ter beijado Gabriel durante a primeira festa do “BBB 23”, na noite da quarta-feira (18).

Após ficarem de romance depois do show de Anitta na casa mais vigiada do Brasil, a triz expôs em conversa nesta quinta-feira (19), que não gostou do ocorrido.

“Eu já me perdi totalmente (no jogo)”, iniciou durante conversa com Cristian na área externa da casa.

“Eu tô completamente arrependida do que eu fiz ontem. Completamente. Ressaca moral do car*lh*”, completou Bruna Griphao.

“Me amarro nele, super teria um bagulho, principalmente lá fora. Mas aqui é muito difícil, tá ligado? E eu não quero que se confunda”, completou a sister.

Após o desabafo, ela acabou elogiando Gabriel: “Isso eu gosto muito no Gab, e eu acho que sou muito assim também: a gente conversou ontem e, apesar da gente ter ficado, eu tô ligada que eu não sou prioridade dele comparado a Guimê, comparado ao próprio (Cara de) Sapato. Não é porque a gente ficou que o game vai mudar, e a gente foi muito sincero desde o início um com o outro”.

