Complexo Vasco da Gama – Garibaldi será batizado como Pelé

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou que vai colocar vai homenagear Pelé no nome complexo viário que faz a ligação Vasco da Gama – Garibaldi. O Rei do Futebol morreu na quinta-feira (29) e foi sepultado na terça-feira (3), em Santos.

“Vamos prestar essa linda homenagem a este homem que nos deixou com a lembrança de grandes feitos, títulos e que levou o nome do Brasil para os quatro cantos do mundo”, disse Bruno Reis.

Essa não será a primeira homenagem a Pelé na capital baiana. Um dos acessos da Arena Fonte Nova tem uma estátua do ex-jogador. A obra assinada pela artista plástica Lucy Viana foi reinaugurada em 2013 e é a mais antiga escultura em homenagem ao ídolo.

Assim como Salvador, o Rio de Janeiro terá uma via com o nome de Pelé. A Avenida Radial Oeste, um dos caminhos que dá acesso ao Maracanã passará a se chamar Avenida Pelé. A homenagem foi anunciada nesta terça-feira (3), pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. O decreto será publicado no Diário Oficial da quarta-feira (4).

