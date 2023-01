Complexo Viário Rei Pelé é entregue pela prefeitura de Salvador

Foto: Reprodução / Twitter Bruno Reis

A prefeitura de Salvador entregou nesta quarta-feira (18) o Complexo Viário Rei Pelé, com dois viadutos que fazem ligação entre Lucaia e Garibaldi.

A obra faz parte do segundo trecho do BRT da capital baiana. No Twitter, o prefeito Bruno Reis afirmou que os novos viadutos ajudarão a “desafogar o trânsito dessa região”.

Bom dia, Salvador! Hoje estamos entregando dois elevados do Complexo Viário Rei Pelé, a nova ligação entre a Lucaia e a Garibald que vai contribuir muito para desafogar o trânsito dessa região. pic.twitter.com/IK00NEN4KH — Bruno Reis (@brunoreisba) January 18, 2023

Obras

As obras do BRT começaram na gestão do ex-prefeito ACM Neto, em março de 2018. O primeiro trecho do BRT foi entregue em dezembro de 2020 e contou com a inauguração de corredor viário em Salvador. De acordo com a prefeitura, responsável pela obra, a intervenção trará mais fluidez ao trânsito da região e é composta por via expressa e marginal.

O conjunto de vias do novo modal tem início pela via expressa na Avenida ACM, na altura do Shopping da Bahia, e segue até o Parque da Cidade Joventino Silva, no bairro do Itaigara.

O sistema de transporte também possui outros dois trechos: o trecho 2 (Lapa/Cidade Jardim – do Hospital Aliança até a Estação da Lapa, passando pela Av. Vasco da Gama) e o trecho 3 (Parque da Cidade Pituba – Itaigara – Posto dos Namorados).

Em novembro de 2022, o BRT de Salvador iniciou a integração com outros transportes da capital baiana, depois de cerca de 40 dias em fase de testes.

