Comuna de Paris: você já ouviu falar nesse acontecimento?

História Geral: a Comuna de Paris

O termo “Comuna de Paris” é usado para definir uma rebelião popular que aconteceu no ano de 1871.

O tema é cobrado com frequência por questões dehistória, principalmente nosvestibularese também na prova doENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a Comuna de Paris. Vamos conferir!

Comuna de Paris: definição

O evento conhecido como “Comuna de Paris” foi uma rebelião popular com intenções socialistas. O movimento durou apenas 40 dias e pode ser considerado a primeira experiência socialista da história.

O conflito foi ocasionado devido ao descontentamento da população com as condições de trabalho e com os impostos cobrados de forma excessiva.

Comuna de Paris: contexto histórico

A Comuna de Paris ocorreu no ano de 1871. Nesse mesmo ano, terminava a Guerra Franco-Prussiana, que havia se iniciado um ano antes. Depois da guerra, o imperador francês Napoleão III foi destituído do poder e foi criada a III República Francesa.

Contudo, mesmo com a presença de um governante, a França continuou submissa ao exército prussiano. Alguns grupos, como os monarquistas e os deputados, queriam a rendição. Mas essa situação tinha a desaprovação da população de Paris, especialmente da classe trabalhadora.

Comuna de Paris: características

A revolta ocorreu no dia 18 março de 1871 e foi a primeira república comandada por trabalhadores. Os revoltosos tomaram a cidade de Paris e o governo da Comuna passou a implantar algumas diretrizes. Entre elas, podemos citar a adoção da Bandeira Vermelha como símbolo nacional, a separação entre Estado e Igreja, a desapropriação de propriedades sem uso, o fim do serviço militar obrigatório e a abolição da pena de morte. Houve também a fixação de salários mínimos para os trabalhadores, a redução da jornada de trabalho e o fim do trabalho noturno.

Comuna de Paris: consequências

O governo da Comuna de Paris substituiu o republicano por quarenta dias, de 26 de março até 28 de maio de 1871.

Contudo, no dia 28 de maio, cerca de 100 mil soldados de tropas alemãs e francesas invadiram Paris e, com isso, 10 mil revoltosos que defendiam a cidade foram mortos. Paris foi retomada e, ao todo, 80 mil franceses perderam suas vidas.