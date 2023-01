COMUNICADO GERAL para os beneficiários do NOVO BOLSA FAMÍLIA

Com o novo governo que assumiu em 2023, o programa Auxílio Brasil voltará a se chamar Bolsa Família. No entanto, também estão previstas novas mudanças para o programa a partir deste ano.

Segundo Wellington Dias (PT), ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, o Cadastro Único (CadÚnico) passará por uma nova atualização. Assim, famílias que estavam recebendo o benefício sem a real necessidade serão excluídas do programa.

Como e quando será a atualização do CadÚnico para o Bolsa Família?

De acordo com as novas informações, as pessoas inscritas no CadÚnico serão convocadas para realizarem a atualização do seu cadastro. Mas a nova equipe da presidência ainda não informou quando as novas atualizações serão realizadas e nem quanto tempo poderá durar até o fim das atualizações.

Atualmente, mais de 90 milhões de pessoas possuem cadastro no CadÚnico. Sendo assim, a nova atualização tem o objetivo de verificar quais são as famílias que estão recebendo o benefício, mas não se adéquam aos requisitos do programa.

Mas vale ressaltar que, até o primeiro momento, nenhuma família será excluída automaticamente do programa. Dessa forma, os beneficiários cadastrados no Auxílio Brasil poderão receber o Bolsa Família normalmente a partir deste ano.

Novas orientações para o Bolsa Família 2023

Para as pessoas que possuem cadastro e recebem o novo Bolsa Família, a recomendação é que se atentem para as notícias da imprensa e veículos de comunicação do Governo Federal. Isso porque a qualquer momento podem surgir novas informações sobre a atualização do programa.

Além disso, a expectativa é que as famílias com crianças, as mantenham regularmente matriculadas nas escolas e com o cartão de vacinação em dia. Pois só assim poderão continuar recebendo o benefício, como previa as regras do Bolsa Família em 2004.

De acordo com informações do novo governo, além dos R$ 600 mensais, as famílias receberão mais um adicional de R$ 150 por criança com até 6 anos de idade.

Calendário de pagamentos

O Ministério da Cidadania já divulgou o novo calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2023. Assim como ocorreu com o Auxílio Brasil, o benefício continua sendo pago considerando o último número do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário.

A seguir, confira o calendário de pagamentos de janeiro de 2023:

Final de NIS 1: 18 de janeiro

Final de NIS 2: 19 de janeiro

Final de NIS 3: 20 de janeiro

Final de NIS 4: 23 de janeiro

Final de NIS 5: 24 de janeiro

Final de NIS 6: 25 de janeiro

Final de NIS 7: 26 de janeiro

Final de NIS 8: 27 de janeiro

Final de NIS 9: 30 de janeiro

Final de NIS 0: 31 de janeiro

Consignado ao Auxílio Brasil vai continuar com o Bolsa Família?

Após a posse do novo presidente do Brasil, o tema do empréstimo consignado voltou a estar em pauta. Em relatório enviado ao novo presidente, a equipe de transição aconselhou a suspensão da oferta do consignado para 2023.

“As pessoas que tomam o crédito consignado terão a sua renda familiar comprometida, quer permaneçam no programa de transferência de renda, quer não, mesmo que saiam por medida de redesenho, averiguação ou impossibilidade de atualização de informações”, diz o relatório.

No entanto, a discussão ainda está em pauta e ainda não foi definido se o benefício irá continuar ou se será suspenso pelo novo governo.

Diante da discussão, Carlos Eduardo Guimarães, CEO do Banco Pan, afirmou que acredita na continuidade da oferta do consignado ao Bolsa Família. Porém, diz que o benefício deveria passar por mudanças.

Guimarães afirmou que o governo pode considerar que, por conter melhores taxas de crédito, a continuidade da oferta pode favorecer as famílias, além de movimentar a economia.