COMUNICADO GERAL para os brasileiros que possuem o CPF

Todo brasileiro já ouviu a famosa frase: “deseja CPF na nota?”. Em alguns estabelecimentos comerciais, é muito comum que o caixa faça esta pergunta. Mas você sabe realmente quais são os benefícios de inserir o seu CPF na nota fiscal de suas compras?

Saiba que esta é uma iniciativa que pode gerar benefícios de mão dupla e trazer vantagens para você, para a empresa e para o governo. Saiba como logo a seguir.

Por que pedir o CPF na nota?

A nota fiscal é um documento extremamente importante para a regulação fiscal do Brasil. Isso porque é através dela que a Receita Federal consegue controlar o recolhimento de impostos. Dessa forma, se recusar a emiti-lo é considerado crime.

O consumidor pode escolher se deseja ou não emitir o documento com o registro do seu CPF. No entanto, ao registrar o documento, você pode estar contribuindo para o combate à sonegação de impostos, além de obter vários outros benefícios.

Para reduzir a incidência de sonegação, diversos estados do Brasil possuem programas de incentivo para os consumidores inserirem o CPF na nota. Confira a lista dos estados que contam com programas de incentivo:

Rio Grande do Sul;

São Paulo;

Maranhão;

Rio de Janeiro;

Alagoas;

Minas Gerais;

Bahia;

Pará;

Amazonas;

Ceará;

Sergipe;

Rio Grande do Norte;

Rondônia;

Paraná;

Distrito Federal.

Benefícios do CPF na nota

Os estados participantes oferecem uma série de benefícios para os consumidores inserirem o CPF na nota fiscal. Estes benefícios surgem a partir da redistribuição de parte dos impostos recolhidos para todos os consumidores. A seguir, veja quais são os principais incentivos.

1 – Descontos

A primeira vantagem do consumidor ao inserir o seu documento na nota fiscal é a obtenção de descontos no pagamento do IPVA e do IPTU. Os descontos podem chegar até 10% do valor total.

Ao acumular notas fiscais nos estados de São Paulo, Alagoas, Paraná, Goiás e Rondônia, é possível obter desconto no pagamento do IPVA. Já no Rio de Janeiro, Manaus e Salvador, os descontos são ofertados no pagamento do IPTU.

2 – Prêmios

Os participantes podem ganhar prêmios que variam entre R$ 5 mil e R$ 1 milhão. E normalmente, não existe um limite máximo de notas fiscais para participar. Assim, quanto mais notas você tiver, maiores serão as chances de ganhar nos sorteios mensais.

3 – Resgate

Em alguns estados, consumidor consegue resgatar os pontos obtidos com o CPF na nota a cada seis meses. Por exemplo: o Nota Paraná permite trocar por recarga de celular. Enquanto isso, o Sua Nota é um Show, da Bahia, oferece a troca em ingressos para shows.

Dica!

Conheça as regras do seu estado para CPF na nota fiscal. Isso porque cada estado determina as suas próprias diretrizes e pode oferecer diferentes benefícios para os consumidores.

Por isso, não fique de bobeira e participe já de todos os benefícios. Quanto mais notas fiscais você inserir o seu CPF, maiores serão as suas chances de ganhar!

Moradora é sorteada com R$ 1 milhão

Nesta segunda-feira, o estado do Paraná realizou o sorteio máximo da Nota Paraná referente a janeiro. Desta vez, a vencedora foi uma moradora da cidade de Palmas, contemplada com o prêmio no valor de R$ 1 milhão.

A vencedora concorreu com apenas 5 bilhetes, após inserir o CPF em 10 notas fiscais, que totalizaram o valor de R$ 907.

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa) foi a responsável pelo sorteio, com transmissão pela internet. Ao todo, mais de 2,7 milhões de consumidores participaram deste sorteio com os cupons referente às compras realizadas em outubro de 2022.

Além do prêmio máximo, também houve a premiação no valor de R$ 200 mil para um morador de Ponta Grossa. Este, por sua vez, concorreu com 4 bilhetes, gerados a partir de apenas uma nota fiscal, no valor de R$ 721,57.