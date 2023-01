Comunicador baiano lança livro ‘Como Ser Rico Antes do Dinheiro’

Foto: Acervo Jovem Pan

O comunicador e empresário Cleidison Bomfim, mais conhecido como Dilsinho, lança o primeiro livro chamado ‘Como Ser Rico Antes do Dinheiro’. Na publicação, o também locutor fala sobre os príncipios essenciais que as pessoas precisam ter para ser um verdadeiro milionário.

Além disso, Cleidison aborda sobre o que os ganhadores de loteria e de reality shows, por exemplo, deveriam fazer para evitar a perda dos prêmios. Para o autor, essas situações são frequentes para pessoas que não têm mentalidade de uma pessoa rica, antes de se tornar milionária.

Ao todo, a obra tem 13 capítulos e eles, são baseados em técnicas e recursos de Coach, PNL, Administração, Comunicação e Marketing – áreas de formações acadêmicas do escritor.

Vale ressaltar que apesar de ter escrito a obra em 2019, o comunicador aguardou o faturamento do seu primeiro milhão para poder validar todo o conteúdo colocado no livro.

O lançamento do livro será no dia 4 de fevereiro no Auditório do Salvdor Trade. No mesmo dia, um workshop será oferecido pelo locutor. Os interessados pelo tema poderão acessar a plataforma Sympla e digitar o nome do livro para conquistar uma das poucas vagas disponíveis. O evento está marcado para às 15h30.

