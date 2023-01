Concurso ALE RR avança mais uma etapa; edital iminente!

O concurso ALE RR (Assembleia Legislativa de Roraima) pode ter edital publicado a qualquer momento. Isso porque, o certame sofreu um avanço significativo.

Sendo assim, a Fundação Vunesp foi a banca escolhida para comandar o concurso. Com isso, os trâmites para liberação do edital chegaram ao fim.

Apesar do quantitativo ainda não ter sido informado, as oportunidades são para consultor legislativo. Para se inscrever, é preciso ter nível superior de ensino.

A empresa escolhida será responsável por receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas da seleção. Por mais que o cargo de consultor legislativo esteja confirmado e será contemplado no próximo edital, ainda não há informações sobre requisitos e valores dos salários concedidos atualmente.

O certame já tem comissão formada. O grupo tem a função de escolher a banca e organizar o andamento do certame. Os nomes escolhidos foram:

I – Walker Sales Silva Jacinto;

II – Daniel Máximo Garcia;

III – Irayma Ursula Almeida de Amorim

Quando aconteceu o último concurso ALE RR?

O último concurso aconteceu há 05 anos. Confira a lista de oportunidades, de acordo com a escolaridade:

Nível médio

Assistente legislativo – sete vagas

Taquígrafo – três vagas

Nível superior –

Procurador – duas vagas

Administrador – quatro vagas

Analista de sistemas – duas vagas

Assessor técnico legislativo – três vagas

Contador – duas vagas

Economista – duas vagas

Enfermeiro – duas vagas

Jornalista – uma vaga

Psicólogo – duas vagas

Revisor – duas vagas

Tradutor (Inglês) – uma vaga

Os valores salariais dependem do cargo. Sendo de R$12.222,26 no final das carreiras. Já nas funções de nível superior, o ganho final chegaria a R$23.086,17.

Além das provas objetivas, alguns cargos tiveram fases extras. Para o taquígrafo também foi aplicada uma prova prática. Já a prova objetiva foi realizada com quatro horas de duração e com 50 questões sobre diferentes disciplinas que variavam conforme o cargo.