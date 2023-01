Concurso ALESC: SAIU edital com salários acima de R$ 11 mil

O concurso ALESC ( Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina ) teve edital publicado. Ao todo são 29 vagas para os cargos de Analista Legislativo III e Consultor Legislativo.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 23 de janeiro a 16 de março, pelo site FGV, banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 180.

Vagas concurso ALESC

Como mencionado são 29 oportunidades. Confira a seguir a tabela com as vagas ofertadas neste edital:

Cargos Vagas Remuneração* Analista Legislativo III 05 R$ 11.660,45 Analista Legislativo III – Analista de Sistema 08 R$ 11.660,45 Analista Legislativo III – Engenheiro Civil 01 R$ 11.660,45 Analista Legislativo III – Médico do Trabalho 01 R$ 11.660,45 Consultor Legislativo – Administração 04 R$ 11.660,45 Consultor Legislativo – Direito 05 R$ 11.660,45 Consultor Legislativo – Contabilidade 03 R$ 11.660,45 Consultor Legislativo – Economia 02 R$ 11.660,45

Além dos valores acima, os servidores ainda tem direito ao benefício de auxílio alimentação no valor de R$ 2.014,86, bem como o adicional de Auxílio-saúde, concedido na forma de auxílio financeiro mensal, para fins de ressarcimento das despesas mensais com plano único de saúde, de livre escolha e responsabilidade do beneficiário.

Requisitos

Os candidatos precisam comprovar os requisitos específicos de cada cargo. Sendo eles:

Analista Legislativo III – graduação em qualquer área de formação;

graduação em qualquer área de formação; Analista Legislativo III – Analista de Sistemas: graduação na área de informática;

graduação na área de informática; Analista Legislativo III – Engenheiro Civil: graduação em Engenharia Civil e comprovação de registro no órgão fiscalizador do exercício profissional;

graduação em Engenharia Civil e comprovação de registro no órgão fiscalizador do exercício profissional; Analista Legislativo III – Médico do Trabalho: graduação em em Medicina com Residência em Medicina do Trabalho (credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica) ou especialização em Medicina do Trabalho, além de registro profissional no órgão de classe;

graduação em em Medicina com Residência em Medicina do Trabalho (credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica) ou especialização em Medicina do Trabalho, além de registro profissional no órgão de classe; Consultor Legislativo – Administração: graduação em Administração;

graduação em Administração; Consultor Legislativo Direito – graduação em direito;

graduação em direito; Consultor Legislativo Contabilidade – graduação em contabilidade; e

graduação em contabilidade; e Consultor Legislativo Economia – graduação em economia.

Como serão as provas concurso ALESC?

As provas estão marcadas para 21 de maio de 2023, com duração de 5h30, das 13h às 18h30, na cidade de Florianópolis/SC. O certame será dividido em duas etapas:

Prova Objetiva , de caráter eliminatório e classificatório; e

, de caráter eliminatório e classificatório; e Prova de Títulos, de caráter classificatório.

Ao todo são 100 questões, divididas entre 50 de Conhecimentos Básicos e 50 questões de Conhecimentos Específicos, com 5 alternativas cada e apenas uma resposta correta.

Para ser aprovado, o candidato precisa alcançar os seguintes pontos:

no mínimo, 30 (trinta) questões de Conhecimentos Básicos; e

no mínimo, 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos.

A avaliação de títulos será aplicada para aqueles aprovados na fase anterior. A pontuação varia a depender do documento apresentado.

Clique aqui e acesse o edital completo.