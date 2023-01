Concurso BA: Prefeita de Vitória da Conquista autoriza concurso com 214 vagas

Mais um concurso BA ( Bahia)! Dessa vez, a prefeitura de Vitória da Conquista autoriza edital com 214 vagas. Sheila Lemos, prefeita do município, declara que as oportunidades são para Secretaria Municipal de Educação (Smed).

Além das 214 vagas, há oportunidade para cadastro reserva. O certame vai acontecer levando em conta a necessidade de recomposição do quadro de funcionários, assim como os afastamentos definitivos, exonerações e aposentadorias que acarretam na falta de professores desempenhando suas funções na rede pública de ensino.

Vagas concurso BA

As 214 vagas serão distribuídas entre:

Professor nível I;

Professor nível II;

Pedagogo.

Mediante a situação, o edital deste concurso BA não deve demorar, isso porque, o secretário de Gestão e Inovação, Edimário Júnior, já recebeu o aval para iniciar os preparativos do edital. Com isso, será iniciada a escolha da comissão.

O grupo vai trabalhar em prol da banca, assim como, do andamento do certame de um modo em geral. O secretário ainda informa que o edital deve ser divulgado no primeiro semestre. Sobre o assunto, Edimário disse: “Essa comissão dará continuidade ao processo, com a contratação da banca que realizará as provas“.

O município ainda prepara outro certame. Dessa vez, o órgão contemplado será a PGM- Procuradoria Geral do Município. “Com esse concurso para o magistério, nós iniciamos a etapa de concursos públicos para a Prefeitura. Logo, teremos o concurso da Procuradoria Geral do Município e, à medida que formos identificando as vagas e a necessidade de contratação de servidores efetivos, realizaremos concursos para outras áreas”, afirmou a prefeita.

Último edital

O último concurso do município aconteceu em 2013, eis o motivo da expectativa para novos editais. O edital trouxe, na época, a oferta de 1.148 vagas distribuídas entre diversos cargos de todos os níveis de escolaridade.

A banca organizadora foi a AOCP e além da prova objetiva, os candidatos realizaram prova prática e títulos. Na época, os salários eram variáveis de R$705,56 a R$3.626,16 para carga horária de trabalho de 20, 30 ou 40 horas semanais.