Concurso Banco Central: instituição solicita edital ao novo governo

O edital do concurso Banco Central do Brasil (Bacen/BCB) pode ser liberado a qualquer momento. Isso porque, o órgão sinalizou a necessidade de certame ao novo governo federal.

A busca é para que haja autorização do edital para preenchimento de 245 vagas nas carreiras de técnico, analista e procurador.

Apesar do desejo de começar todo o processo, as tratativas só deverão ser iniciadas após a definição da equipe do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Com o novo governo, a pasta torna-se responsável por conceder o aval para a realização dos concursos públicos. Apesar da autorização ter sido solicitada desde agosto de 2022, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recomendou que o Ministério da Economia não autorizasse concursos nos 180 dias do final do mandato presidencial.

O motivo principal é o fato da decisão poder acarretar despesas. Por isso, ficou decidido que o apoio, assim como o aval para o próximo concurso ficará sob responsabilidade na festão de Lula.

Vale destacar que desde setembro de 2022, o então secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Leonardo Sultani, informou que estava preparando uma lista de concursos prioritários para o início de 2023. A seleção para o Bacen estava entre um dos certames prioritários da lista.

Concurso Banco Central e vagas

O pedido de autorização é que sejam permitidas o total de 245 vagas. Do total, seria 200 oportunidades são para analista, 30 para técnicos e 15 para procuradores.

O cargo de técnico exige nível médio completo e a remuneração inicial é de R$7.741,31, incluindo o auxílio-alimentação de R$ 458. Já o cargo de analista e procurador é preciso ter ensino superior completo.

O primeiro, é preciso apresentar diploma em qualquer área, já o segundo, o candidato precisa comprovar bacharelado em Direito e exercício comprovado de dois anos de prática forense. Após o ingresso, os ganhos são de R$21.472,49 por mês. O salário de analista é de R$19.655,06.

O órgão precisa de um novo edital o quanto antes. Além dos cargos vagos, até 2025 estima-se que mais de 600 servidores poderão se aposentar. De forma que o quadro tenha somente 2.927 funcionários dos 6.470 previstos na Lei nº 9.650.

Além da aposentadoria, outros motivos poderão desencadear um desmembramento dos servidores ao órgão. Segundo levantamentos, 32 servidores desligam-se do Banco Central anualmente por motivos outros que não aposentadoria.

Quando foi o último edital Bacen?

O último concurso Banco Central aconteceu em 2013 e na ocasião foram 500 vagas para analista e técnico. O Cebraspe, antigo Cespe, foi a banca organizadora. Os candidatos foram avaliados por prova objetiva sobre Conhecimentos Básicos e Específicos e avaliação de títulos.

Além disso, o órgão disponibilizou de um programa de capacitação. Os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Belém, Fortaleza, Recife e Salvador foram os locais em que foram aplicadas as provas.