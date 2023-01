Concurso Banco do Brasil: novo EDITAL a qualquer momento; vagas para tecnologia

Um novo concurso Banco do Brasil deve ter edital liberado em breve. As oportunidades serão para compor o BB Tecnologia, empresa vinculada à instituição.

O certame está em fase avançada, já que conta com banca organizadora. A empresa vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas da seleção.

A FGV foi a empresa contratada. Mediante adiantamento, tudo indica que o edital seja liberado nos próximos dias. O quantitativo de vagas ainda não foi informado. Porém, espera-se que as oportunidades sejam para os cargos de técnico e analista, respectivamente, com exigências de ensino médio e nível superior.

Sedes BB

O projeto básico do concurso Banco do Brasil informa que os cargos serão distribuídos para todo o país. A instituição espera que receba cerca de 50 mil inscrições. Confira as sedes do BB de acordo com região:

Região Sudeste

São Paulo (SP)

Bauru (SP)

Campinas (SP)

Ribeirão Preto (SP)

Vitória (ES)

Belo Horizonte (MG)

Uberlândia (MG)

Barra do Piraí (RJ)

Rio de Janeiro (RJ) Região Norte Manaus (AM)

Belém (PA)

Porto Velho (RO)

Palmas (TO) Região Sul Curitiba (PR)

Londrina (PR)

Passo Fundo (RS)

Porto Alegre (RS)

Florianópolis (SC)

Joinville (SC) Região Centro Oeste Goiânia (GO)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT) Região Nordeste Maceió (AL)

Salvador (BA)

Fortaleza (CE)

São Luis (MA)

João Pessoa (PB)

Recife (PE)

Teresina (PI)

Natal (RN)

Quando aconteceu o último concurso Banco do Brasil?

O último edital do BB Tecnologia foi liberado em 2015. Os salários iniciais foram de R$ 2.119 a R$ 4.672. Foram 300 vagas imediatas e o Instituto Quadrix foi a banca organizadora.

Vale lembrar que para o ensino médio, a seleção contou com oportunidades para técnico administrativo, com formação de cadastro reserva nos Estados de São Paulo (São Bernardo do Campo, São José dos Campos e São José do Rio Preto) e da Bahia (Feira de Santana).

Neste caso, as oportunidades foram:

São Paulo (35 + CR),

Acre (1 + CR),

Alagoas (1 + CR),

Amazonas (2 + CR),

Amapá (1 + CR),

Bahia (4 + CR),

Ceará (3 + CR),

Espírito Santo (3 + CR),

Goiás (4 + CR),

Maranhão (3 + CR),

Minas Gerais (10 + CR),

Mato Grosso do Sul (2 +CR),

Mato Grosso (3 + CR),

Pará (3 + CR),

Paraíba (1 + CR),

Pernambuco (CR),

Piauí (1 + CR),

Paraná (9 + CR),

Rio de Janeiro (8 + CR),

Rondônia (2 + CR),

Roraima (1 + CR),

Rio Grande do Sul (7 + CR),

Santa Catarina (10 + CR),

Sergipe (CR),

Tocantins (1 + CR),

Distrito Federal (8 + CR).

Para o nível superior e o cargo de analista de operações, as vagas foram:

desenvolvimento – mainframe (40 + CR),

desenvolvimento – mobile (25 +CR),

desenvolvimento – ERP (10 + CR),

desenvolvimento – plataforma baixa (32 + CR),

requisitos e testes de software (31 + CR),

modelagem/administração de banco de dados (8 + CR),

infraestrutura e sistema operacional (10 + CR),

redes, telecom e segurança (8 + CR)

processos de TI (13 + CR).