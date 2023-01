Concurso BC Trânsito: inscrições prorrogadas! Nível médio e superior; veja!

O concurso BC Trânsito (Autarquia Municipal de Trânsito de Balneário de Camboriú – Santa Catarina) anuncia que as inscrições foram prorrogadas.

Agora, os interessados têm até 03 de fevereiro para realizar o cadastro por meio do portal Fepese. As vagas são para nível médio e superior e as taxas variam a depender da escolaridade, sendo de:

Médio: R$ 120,00

R$ 120,00 Superior: R$ 150,00

O edital sofreu outras retificações. Além das inscrições serem prorrogadas, foi uma nova etapa para o cargo de Agente de Trânsito.

Vagas concurso BC Trânsito

Confira a seguir a tabela com as oportunidades:

Nível médio

Cargo Vagas Salário Agente de Trânsito CR R$ 2.558,75 Assistente Administrativo CR R$ 2.455,81 Técnico em Contabilidade CR R$ 3.576,37 Motorista CR R$ 2.069,82 Técnico Operações Viárias CR R$ 2.455,81

Nível superior

Cargo Vagas Salário Analista de Recursos de Trânsito CR R$ 3.541,08 Contador CR R$ 7.753,05 Engenheiro – Engenheiro de Tráfego CR R$ 9.352,90 Psicólogo CR R$ 5.351,83

Como serão as provas?

O certame será composto de duas fases. A etapa objetiva está prevista para acontecer dia 26 de fevereiro, já a prova de resistência física está marcadas para os dias 01 e 02 de abril.

A fase objetiva vai contar com as seguintes disciplinas:

Disciplina Nº de questões Peso Total Língua Portuguesa 10 0,25 2,50 Conhecimentos atuais 05 0,25 1,25 Conhecimentos específicos 25 0,25 6.25

A fase de resistência vai contar com os seguintes exercícios:

Teste de Abdominal

Teste de Flexão de Braço

Teste de Corrida

Os locais e horários serão informados no edital de convocação a ser publicado na data provável de 22 de março.

Clique aqui e confira o edital completo.