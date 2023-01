Concurso CAIXA: novo edital chegando? Confira o que diz presidente

O concurso CAIXA ( Caixa Econômica Federal – CEF) pode ter edital com dias contados, principalmente, após declarações importantes na última quinta-feira, 12 de janeiro.

Os esclarecimentos aconteceram em cerimônia de posse da nova presidente da Caixa, Rita Serrano. No evento, ela citou sobre a falta de profissionais e fez promessas.

Sobre solucionar o problema, disse: “Eu sei que faltam empregados, eu sei que faltam equipamentos, e essa, com certeza, será a nossa grande batalha. Mas é fundamental que a Caixa abra agências. Vamos batalhar para dar estrutura adequada e atender a essa população“.

Rita também citou sobre valorização dos empregados. A presidente construiu uma carreira de 33 anos na estatal, desde 2017 ocupava o assento na mais alta administração do banco, o Conselho de Administração (CA).

Concurso CAIXA 2014

Após cerimônia de posse de Rita, muitos aprovados no concurso de 2014 esperam ser convocados. A afirmativa deve-se ao fato da presidente ter um olhar voltado para a categoria.

O concurso segue válido por conta das diversas ações judiciais, que ainda aguardam por suas conclusões. As oportunidades, no momento, foram para as seguintes carreiras:

técnico bancário (nível médio);

médico do trabalho; e

engenheiro (superior).

A banca organizadora foi a Cebraspe e recebeu mais de 1 milhão de inscrições. Sobre a chamada dos aprovados do edital de 2014 foi esclarecido que: “A convocação dos candidatos do cadastro reserva ocorre em decorrência da prorrogação da validade do concurso público de 2014, por prazo indeterminado, proferida em sentença na Ação Civil Pública nº 00059-10-2016-5-10-0006″.

Edital concurso Caixa com mil vagas

Em 2021, a Caixa liberou um edital com mil vagas voltadas para o público PCD ( Pessoa com Deficiência). As vagas foram para técnico bancário tradicional e da área de Tecnologia da Informação (TI).

Os interessados precisaram comprovar nível médio completo, além de se enquadrar, legalmente, na condição de pessoa com deficiência. Documentos comprobatórios foram solicitados.

A etapa objetiva aconteceu por meio da cobrança de 60 questões divididas da seguinte forma:

Técnico bancário tradicional

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Noções de Probabilidade e Estatística (cinco questões, com valor de um ponto cada);

Conhecimentos de Informática (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Atendimento Bancário (15 questões, com valor de um ponto cada).

Técnico bancário de TI

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Tecnologia da Informação (30 questões, com valor de um ponto cada).

A aprovação no concurso CAIXA deveu-se ao desempenho igual ou superior a 50% da prova total, assim como no que se refere aos conhecimentos básicos e específicos.

A seleção ainda contou com etapa discursiva em que os candidatos forma submetidos a uma redação de caráter dissertativo.