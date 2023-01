Concurso Câmara de Manaus AM: edital já tem data marcada; saiba mais!

O concurso Câmara de Manaus AM (Amazonas) tem edital com data marcada. Contudo, segundo estudos, o documento vai demorar um pouco para ser liberado.

Isso porque, por mais que esteja nos planos do presidente da Casa, vereador Caio André, o orçamento de 2023 foi votado em 2022 e esse edital não está na lista.

Contudo, a seleção deve acontecer em 2024 devido a necessidade de servidors no parlamento. Sobre o assunto, o vereador Caio disse: “No planejamento estamos estudando inserir neste ano, para o orçamento de 2024, a previsão orçamentária de um concurso público, e, ainda em 2024 ou no mais tardar em 2025, o chamamento dos novos funcionários da Casa Legislativa”.

Essa será uma grande oportunidade e também oxigenar o quadro de servidores da câmara: “A grande maioria é formada por homens e mulheres com muito afinco, que já deram a sua contribuição não só pra Casa, mas para a sociedade manauara e para a nossa cidade. Precisamos também oxigenar novas práticas, novas tecnologias“.

Concurso Câmara de Manaus AM muito aguardado

Este edital é muito esperado, já que o último foi liberado em 2014. Com isso, a casa exerce a função com um quadro defasado de profissionais.

Entretanto, vale lembrar que em 2014, o certame chegou a ser avisado. Na ocasião, a Casa Legislativa aguardava um parecer do Senado Federal para a disponibilização do sinal aberto para a TV Câmara, onde os aprovados no concurso seriam lotados.

As oportunidades seriam para cinegrafista, fotógrafo, produtor, apresentador, motorista, técnico de manutenção de rádio e TV, intérprete de libras, locutor, editor de imagem, operador de áudio, web designer, assistente administrativo e iluminador.

Com isso, as oportunidades seriam para nível médio e superior e alguns cursos exigiriam registro no respectivo conselho regional. Apesar da promessa e dos levantamento de cargos, o certame não saiu do papel.

Sendo assim, atualmente, o atual presidente trabalha para viabilizar uma nova seleção, com vagas para o seu quadro de pessoal, que conta com cargos de técnico, analista e outras oportunidades.