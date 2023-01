Concurso Camprev: inscrições encerram nesta segunda, 30/01; nível médio e superior!

O concurso Camprev (Instituto de Previdência Social de Campinas ) anuncia que as inscrições encerram na segunda-feira, 30 de janeiro. Portanto, corra! Não perca esta oportunidade.

Os interessados deverão se inscrever através do portal Vunesp, banca organizadora. As taxas variam a depender do cargo, sendo de R$ 67.90 para Agente Administrativo e R$ 98 para os demais cargos.

Vagas concurso Camprev

O certame oferece setevagaspara nível médio e superior. As oportunidades estão divididas entre os seguintes cargos:

Agente Administrativo – 3 vagas

Assistente Social – 1 vaga

Contador – 1 vaga

Economista – 1 vaga

Procurador – 1 vaga

Confira a seguir os requisitos das carreiras:

Assistente Administrativo: Ensino médio completo;

Ensino médio completo; Assistente Social: Bacharel em Serviço Social + Registro Profissional no Conselho da Categoria;

Bacharel em Serviço Social + Registro Profissional no Conselho da Categoria; Contador: Bacharel em Ciências Contábeis + Registro Profissional no Conselho da Categoria;

Bacharel em Ciências Contábeis + Registro Profissional no Conselho da Categoria; Economista : Bacharel em Economia + Registro Profissional no Conselho da Categoria;

: Bacharel em Economia + Registro Profissional no Conselho da Categoria; Procurador:Graduação em Direito +Registro Profissional no Conselho da Categoria.

Como serão as provas do Camprev?

As provas do concurso Camprev estão marcadas para 19 de março de 2023. Os candidatos serão avaliados mediante três etapas.

Além da objetiva, serão provas discursivas e prova prático profissional. As disciplinas que estarão na etapa prática são: língua portuguesa, Matemática, conhecimentos específicos, informática, legislação, estas dependem do cargo escolhido.

Ao todo são 50 questões e 3 horas de duração das provas. As dias últimas fases, sendo constituídas da etapa de provas discursiva e prático profissional é exclusiva para os candidatos ao cargo de Procurador.

Vale lembrar que de acordo o edital, a prova discursiva será composta por duas questões de conhecimentos específicos da área e tem caráter classificatório e eliminatório. Já a prova prático-profissional terá apenas uma questão de Peça Processual, também de caráter classificatório e eliminatório.

Clique aquipara acessar o edital completo