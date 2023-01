Concurso Ceasa SC já tem banca definida; edital deve sair em breve

A Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas (Fepese) foi a banca escolhida e contratada para ficar a frente do concurso Ceasa SC 2023.

O extrato foi publicado no Diário Oficial da última sexta-feira, 20 de janeiro. Com a decisão, cabe agora a Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (Ceasa SC) concluir o cronograma de seleção juntamente com a empresa contratada.

O próximo passo é a publicação do edital que deve ocorrer ainda em 2023. No entanto, apesar de eminente, ele ainda não tem data para ser divulgado.

O concurso Ceasa SC foi autorizado em meados de 2022. O objetivo do certame é preencher sete vagas distribuídas entre cargos de nível médio e superior.

A informação até o momento é que se tratam das seguintes oportunidades:

Nível médio

Auxiliar administrativo – 2 vagas;

Orientador de mercado – 3 vagas;

Técnico agrícola – 1 vaga;

Nível superior

As vagas são para atuação nas unidades de Tubarão e São José. Os salários para os cargos ainda não foram divulgados.

Último concurso Ceasa SC aconteceu em 2014

O último concurso realizado pela Ceasa SC aconteceu no ano de 2014. Na época, a banca contratada responsável pela organização do certame foi o Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (Ieses).

O concurso ofereceu um quadro de vagas muito similar ao que deve ser oferecido agora em 2023. Foram ofertadas vagas de nível médio para os cargos de auxiliar administrativo, técnico agrícola e orientador de mercado.

Já para nível superior, as oportunidades foram para os cargos de administrador, advogado, contador e engenheiro-agrônomo.

Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva com questões de língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico matemático e conhecimentos específicos.