Concurso CGE RJ: confira mudança do termo de referência; veja NOVO salário

O concurso CGE RJ ( Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro) trouxe mudanças importantes no termo de referência.

As alterações dizem respeito à remuneração, assim como, conteúdo exigido nas provas. Sendo assim, o inicial que antes era de R$ 7.779,29 passa a ser de R$ 8.238,27, com gratificação no valor de R$ 2.883,39, chegando no quantitativo total de R$ 11.121,66.

Como houveram alterações no conteúdo, agora, os candidatos realizarão provas com as seguintes disciplinas:

Apesar do certame ainda não ter banca organizadora, a comissão já trabalha em prol da escolha da empresa que será responsável por receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas da seleção.

Vagas concurso CGE RJ

De acordo com o termo, são ofertadas 10 vagas para Auditor, quantidade para provimento imediato e 100 vagas para formação de cadastro reserva.

Os candidatos devem ter nível superior completo nas áreas relacionadas ao cargo. Por sua vez, os inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, conhecimentos gerais e específicos, assim como prova discursiva. É importante reiterar que ambos são de caráter eliminatório e classificatório.

Requisitos e atribuições

Para se inscrever, o candidato precisa ter:

Nível Superior completo em Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas, Ciências Econômicas, Engenharia, Estatística e de Tecnologia da Informação.

Já as atribuições do cargo estão:

Auditor do Estado : Desempenhar as atividades fazendárias, de nível superior, inerentes ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual do Rio de Janeiro, especialmente aquelas envolvendo planejamento, supervisão, coordenação, orientação, controle e assessoramento especializado, bem como a execução de trabalhos, estudos, pesquisas e análises, relativos ao sistema de Contabilidade Pública e Administração Financeira do Estado, à administração financeira e patrimonial, e à auditoria administrativa, financeira e contábil. Elaborar e assinar relatórios, pareceres e certificados de auditoria em processos de prestação de contas, tomada de contas e tomada de contas especiais, demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais da Administração Direta do Poder Executivo Estadual.

:

Além dos salários, os servidores receberão os seguintes adicionais:

15% do VB para especialização lato sensu, em nível de pós-graduação;

25% do VB para especialização stricto sensu, em nível de mestrado; e

40% do VB para especialização stricto sensu, em nível doutorado de acordo com o padrão no qual esteja posicionado o servidor.

Expectativa concurso CGE RJ

Com os prazos, o nome da empresa deve ser anunciado entre janeiro e fevereiro de 2023. É importante mencionar que apenas com a banca devidamente anunciada e contratada que o edital poderá ser liberado.

O concurso CGE RJ foi autorizado em outubro e na ocasião foram divulgadas o total de dez vagas para o cargo de auditor do estado.

Vale lembrar que em 2018 a carreira sofreu uma modificação pois substituiu a de analista de controle interno, com a manutenção de funções e atribuições devido às funções.

Como requisito, é preciso ter nível superior com ganhos iniciais que ultrapassam R$ 5 mil. Vale destacar que o auditor do estado desempenha atividades típicas de Estado, no âmbito do Poder Executivo Estadual.