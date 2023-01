Concurso CGM RJ: inscrições abertas nesta segunda-feira; 41 vagas e salários até R$ 10 mil

A Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM – RJ) está com o período de inscrições aberto para concurso público que visa o preenchimento de vagas para o cargo de contador e técnico de controle interno.

As oportunidades são para profissionais com nível superior na área desejada para o cargo.

Os salários chegam a R$ 10,1 mil mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Vagas e salários CGM – RJ

A Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro oferece, ao todo, 41 vagas para contratação imediata.

As vagas estão distribuídas entre as seguintes áreas de nível superior:

Contador – 40 vagas;

Técnico de Controle Interno – 1 vaga;

Do total de vagas, 5% das vagas são destinadas aos candidatos com deficiência e outras 20% para candidatos que se autodeclararem como negros e indígenas.

O salário oferecido para ambos os cargos, com gratificações, pode chegar a R$ 10.175,24 mensais.

Para concorrer a uma das vagas para o cargo de contador, o candidato precisa comprovar graduação em nível superior no curso de Ciências Contábeis. Já para o cargo de Técnico em Controle Interno, o candidato deve possuir nível superior em qualquer área de formação.

Fora isso, o candidato também precisa cumprir os seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros;

Estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar no gozo de seus direitos civis e políticos;

Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;

Não possuir antecedentes criminais e civis incompatíveis com o exercício do cargo;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

Entre outros requisitos que podem ser consultados no edital;

Inscrições CGM – RJ

Os interessados em participar do concurso CGM RJ têm entre os dias 09 de janeiro a 09 de fevereiro de 2023 para realizar a inscrição, diretamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

Atribuições de cargo CGM – RJ

Contador

Atividades de supervisão, coordenação e execução, relacionados a serviços especializados de contabilidade em geral, relacionados com:

Elaborar demonstrativos mensais da execução orçamentária;

Elaborar os balancetes mensais, orçamentário, financeiro e patrimonial, bem como os balanços anuais, com os respectivos demonstrativos;

Examinar sob os aspectos jurídicos-contábeis e técnicos, os atos de natureza financeira e orçamentária, propondo quando for o caso, a realização de inspeções, para a apuração de fatos que mereçam estudos mais profundos;

Emitir pareceres sobre o assunto de sua especialidade;

Elaborar certificados de exatidão de balanços e peças contábeis;

Fazer a análise econômico financeira e patrimonial;

Supervisionar, orientar ou executar a escrituração de livros contábeis, de escrituração cronológica ou sistemática;

Proceder a estudos sobre sistemas de contabilidade, formas e planos de financiamento;

Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.

Técnico de Controle Interno

Atividades de nível superior de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, controle, assessoramento especializado e execução de trabalhos, estudos, pesquisas e análises relacionadas com:

Avaliação do controle orçamentário, contábil, financeiro e operacional;

Estabelecimento de métodos e procedimentos de controles a serem adotados pelo Município para proteção de seu patrimônio;

Realização de estudos no sentido de estabelecer a confiabilidade e tempestividade dos registros e demonstrações orçamentárias, contábeis e financeiras, bem como de sua eficácia operacional;

Realização de estudos e pesquisas sobre os pontos críticos do controle interno de responsabilidade dos administradores;

Verificações físicas de bens patrimoniais, bem como a identificação de fraudes e desperdícios decorrentes da ação administrativa.

Etapas do concurso CGM – RJ

O concurso público CGM – RJ contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, comum para todos os cargos;

Prova de Títulos, apenas para o cargo de contador;

A prova objetiva está marcada para o dia 02 de abril de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o conteúdo programático das provas e o cronograma completo do concurso público CGM – RJ.