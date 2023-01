Concurso CVM: edital é reforçado em reunião e pode sair a qualquer momento

Mais uma vez, o concurso CVM (Comissão de Valores Mobiliários) está em pauta em prol da liberação do edital. Dessa vez, o assunto foi discutido entre Comissão de Valores Mobiliários e o Ministério da Fazenda.

A necessidade do concurso já foi levantada algumas vezes. Inclusive, o fato do último edital ser lançado em 2010, reforçou a urgência da realização do certame.

Sobre o encontro, a presidente do CVM, João Pedro Nascimento, frisou:

A CVM tem sido recebida de braços abertos por todos os Ministérios do Governo Federal e, aqui, é mais uma oportunidade de agradecermos. A nossa gestão é marcada pelo diálogo e pela escuta ativa, com visão de trabalho coletivo e em regime de cooperação. Estivemos hoje com o Gabriel Galípolo [Ministro Substituto e Secretário Executivo do Ministério da Fazenda] e com Marcos Barbosa Pinto [Secretário de Reformas Econômicas] colhendo impressões e sugestões sobre o Mercado de Capitais e, também, expusemos algumas ideias existentes na CVM. Aproveitamos a ocasião para colocar em perspectiva a necessidade de reforço no corpo de servidores da CVM, uma vez que a nossa Autarquia não tem concurso público desde 2010 e está com carências em relação à força de trabalho. É um ponto de atenção.

Nascimento também destacou sobre as aposentadorias que aconteceram durante os últimos anos, um dos motivos de desfalque do quadro de servidores. E falou:

Desde 2010, a CVM não possui concurso público e houve contínua perda no quadro de servidores, principalmente em função de aposentadorias. Esta deficiência foi em parte suprida com a recomposição da força de trabalho mediante a transferência de profissionais oriundos de outras instituições públicas. Porém, o concurso público se torna cada vez mais imprescindível e fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos em nossa Autarquia.

Pedido para concurso CVM

Como mencionado, há solicitações para liberação de novos editais. O pedido abrange o total de 127 vagas divididos entre 27 para inspetor, 50 para analista e 50 para agente executivo, dependendo de aval do Ministério da Economia.

O SindCVM – Sindicato Nacional dos Servidores da Comissão de Valores Mobiliários – também tem feito o seu papel e cobrado junto aos orgãos competentes a divulgação de um novo certame a fim de realizarem com afinco as funções necessárias.

A solicitação enviada ao Ministério da Economia foi para os seguintes cargos:

Cargo Vagas solicitadas Analista 50 Inspetor 27 Agente Executivo 50

Segundo informações do CVM, o quadro que compõem os cargos vagos de funcionários contabilizam da seguinte forma:

Cargo Vagas autorizadas Vagas livres Analista 263 50 Inspetor 123 25 Agente Executivo 202 100