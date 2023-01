Concurso da PM na BA bomba na web após questão citar Liniker

Foto: Reprodução/Twitter

O concurso para seleção de soldados para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia deu o que falar nas redes sociais neste domingo (22) depois de citar a cantora trans Liniker em uma das questões.

A prova, que foi realizada pela manhã em Salvador e outras 11 cidades baianas, perguntava aos candidatos se eles sabiam quem era a primeira artista assumidamente trans a conquistar o Grammy Latino. A questão era sobre atualidades.

Entre as opções, estavam outras artistas como Aretuza Lovi, Gloria Groove, Pabllo Vittar e Linn da Quebrada. A resposta certa, no entanto, era Liniker, que estava na letra D das alternativas. Ela conquistou o prêmio em novembro do ano passado, na categoria Melhor Álbum de MPB.

No Twitter, algumas pessoas parabenizaram pela diversidade presente na questão, outras fizeram elogios à cantora e marcaram ela, mas também houve quem fez críticas.



Caiu uma questão sobre o Grammy da Liniker no concurso da PMBA

Todos os meus amigos erraram 😂 — Alek (@alek_six66) January 22, 2023

O concurso



Ao todo, 71 mil candidatos se inscreveram para participar do concurso, seguindo informações divulgadas pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb). Serão solicitados 2 mil soldados para a PM e outros 500 para o Corpo de Bombeiros.

As provas objetivas e discursivas do certame foram aplicadas em Salvador, Alagoinhas. Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Serrinha e Vitória da Conquista.

Só na capital baiana, foram promovidos exames em 38 unidades educacionais situadas em 24 diferentes bairros, incluindo desde colégios estaduais como o Luís Viana, em Brotas, até prédios de instituições de ensino superior, como os pavilhões de aula da Ufba, em Ondina, e a Faculdade Baiana de Direito, no Costa Azul.

O exame do concurso para PM e Corpo de Bombeiros foi composto por 80 questões objetivas de múltipla escolha, abordando conhecimentos gerais e específicos, além de uma prova discursiva, voltada para a elaboração de texto dissertativo.

