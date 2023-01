O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, da Marinha do Brasil, abriu em dezembro de 2022 um Concurso Público. O certame visa a admissão de candidatos para o Curso de e Soldados Fuzileiros Navais e conta com 1080 vagas. Essas vagas visam o preenchimento das turmas I e II de 2024.

Continue acompanhando o artigo para saber mais a respeito das vagas, valores, inscrição e outras informações sobre o certame!

Vagas

O concurso do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais – CPesFN da Marinha do Brasil, para selecionar integrantes para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, conta com 1080 vagas. Entretanto, essas vagas são distribuídas por turmas. A turma 1 contará com metade das vagas e a turma dois, com a outra metade.

Ambas, portanto, contarão com 285 vagas para a Unidade da MG, no Rio de Janeiro, 65 vagas para a Unidade da MB de Brasília e 30 vagas para o Grupamento de Fuzileiros de Rio Grande.

Além disso, elas contarão com 25 vagas para o 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas – Belém, 29 vagas para o Batalhão de Operações Ribeirinhas – Ladário e 52 vagas para o 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas – Manaus. Por fim, serão ofertadas 38 vagas para o Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal, mais 16 vagas para o Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador.

Bolsas

Aqueles que conseguirem passar pelas etapas do processo seletivo contarão com uma bolsa-auxílio que pode variar de R$1.303,90 a R$2.294,50, e receberão retribuição.

Quem pode se inscrever

Para ser candidato no concurso do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, é preciso cumprir uma série de requisitos. O primeiro deles é ser maior de 18 anos e possuir 22 anos incompletos até o dia 30 de junho de 2024. Além disso, é preciso que o candidato seja brasileiro e esteja com todas as suas obrigações eleitorais em dia.

O processo seletivo também é direcionado apenas para quem for voluntário. Além disso, os candidatos devem seguir padrões físicos, para ingressarem no certame. Isso porque é preciso que os homens possuam altura mínima de 1,54m e altura máxima de 2,00m de altura. Por fim, é preciso que o candidato tenha concluído o ensino médio.

Também podem participar do certame aqueles que já são militares, mas nesse caso é preciso que ele não possua graduação inferior a cabo e não possua nenhuma deficiência física. É preciso que os candidatos contem com aptidão física para realização dos testes. Maiores detalhes sobre os requisitos devem ser consultados no edital, no site oficial da Marinha.

Etapas de seleção

Os candidatos no Concurso do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais passarão por uma série de etapas de seleção. Isso porque eles deverão realizar exames de escolaridade e verificação dos seus dados biológicos.

Além disso, eles precisarão passar por teste de aptidão física e inspeção de sua saúde. A avaliação psicológica é outra parte, dentre as etapas de seleção. Por fim, os candidatos deverão apresentar seus documentos para conferência e passar por um procedimento de heteroidentificação.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas diretamente no site da Marinha. Elas estarão abertas do dia 16 de janeiro de 2023 até o dia 2 de março de 2023, às 23:00.