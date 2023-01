Concurso escolhe 1⁰ rainha LGBT do Carnaval de Salvador

Foto: Gilberto Junior/Arquivo Secom

Um concurso vai escolher, pela primeira vez, a Rainha do Carnaval LGBT de Salvador. A primeira edição será realizada em 2023, e marca também o retorno da festa de rua. A nova disputa vai se somar ao concurso de fantasia LGBT, que ocorre tradicionalmente na segunda-feira de Carnaval, há 24 anos.

Idealizado pelo Grupo Gay da Bahia (GG), o evento acontece no dia 20 de fevereiro, a partir das 15h, na Praça Municipal, no Centro Histórico. O certame, apresentado por Scarleth Sangalo, vai distribuir cerca de R$4 mil em prêmios, para escolher a LGBT símbolo da folia soteropolitana.

Para participar, é preciso realizar inscrições online por meio do Instagram @grupogaydabahia até 72 horas antes da disputa.

De acordo com coordenador do Centro Municipal LGBT+ Vida Bruno e idealizador da festa, Marcelo Cerqueira, conta como diferenciais para a escolha da Rainha LGBT do Carnaval de Salvador itens como performance, alegria, empatia e simpatia, aos moldes das tradicionais escolhas do Rei Momo e da Rainha do Carnaval.

“O Rainha LGBT é uma grande brincadeira carnavalesca que chega para dar mais volume e visibilidade aos travestis, transexuais, drag queens e não binárias, sem distinção. Nossa ideia é resgatar ainda mais a diversidade do Carnaval de Salvador, que se posiciona nacionalmente pelo forte apelo LGBT, seja pelos blocos de travestidos ou de trios, seja pelos próprios artistas”, ressalta Cerqueira.

O concurso é produzido pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) e conta com o apoio da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Leia mais sobre Carnaval 2023 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.