Concurso Goiás: prefeito de Goiânia anuncia convocação de quase 2 mil aprovados

Mais um concurso Goiás com convocações. Dessa vez, o prefeito da capital, Goiânia, Rogério Cruz, anunciou nesta quarta-feira, 25 de janeiro, a primeira convocação dos aprovados no último certame.

Ao todo serão 1.972 servidores. Os novo profissionais vão ocupar os cargos nas áreas da educação, saúde, assistência social, esportes, infraestrutura e planejamento.

Novos aprovados concurso Goiás

Como boa notícia, o número de convocados será superior ao previsto inicialmente, o que seria 1.376 vagas. Diante disso, a área com o maior número de profissionais que serão chamados nesta primeira leva é a saúde. O edital prevê 664 vagas, mas serão convocados 888.

Sendo assim, aprovados com nome no cadastro reserva também serão convocados, como por exemplo, o cargo de auxiliar de atividades educativas, que tinha previsão para 200 vagas, mas serão convocados 400.

Sobre a convocação dos servidores, o prefeito disse: “Vamos reforçar nosso time de servidores que busca, diariamente, garantir a qualidade nos serviços oferecidos à população”.

O certame aconteceu para suprir a demanda dos servidores. O secretário de Administração, Denes Pereira falou sobre o assunto: “Ficamos 10 anos sem um concurso de grande porte. Goiânia cresceu em população, número de obras, prédios públicos, e aumentou a necessidade de oferta de serviços. Por isso, a necessidade de repor nosso quadro de servidores”.

O secretário ainda pontuou que as convocações e chamamentos devem acontecer dentro do prazo de dois anos. O concurso contou com 100.535 candidatos a cargos em todos os níveis (fundamental, médio e superior). A banca organizadora foi o Instituto Verbena, antigo Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG).