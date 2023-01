Concurso Goiás: prefeitura de Trindade anuncia edital com 1.165 vagas; confira!

Mais um concurso Goiás. Dessa vez, a prefeitura de Trindade anuncia edital com 1.165 vagas e diversos níveis de escolaridade.

Sendo assim, os interessados poderão se inscrever pelo portal da banca IDIB, entre os dias 20 de janeiro até 23 de fevereiro.

As taxas dependem do cargo, por exemplo, Nível Fundamental: R$ 70,00; Nível Médio: R$ 90,00; Nível Superior: R$ 120,00.

Vagas concurso Goiás

As oportunidades do concurso Goiás são para nível fundamental, médio e superior. Confira a lista de distribuição de vagas:

Nível Fundamental

Agente de Serviços Públicos: 10 vagas + CR (R$ 1.662,34);

10 vagas + CR (R$ 1.662,34); Auxiliar Administrativo: 30 vagas + CR (R$ 1.662,34);

30 vagas + CR (R$ 1.662,34); Auxiliar de Obras e Serviços : 20 vagas + CR (R$ 1.662,34);

: 20 vagas + CR (R$ 1.662,34); Auxiliar de Serviços Gerais : 40 vagas + CR (R$ 1.662,34);

: 40 vagas + CR (R$ 1.662,34); Motorista de Veículos Leves: 10 vagas + CR (R$ 1.662,34);

10 vagas + CR (R$ 1.662,34); Motorista de Veículos Pesados: 10 vagas + CR (R$ 1.662,34);

10 vagas + CR (R$ 1.662,34); Oficial de Obras e Serviços: 10 vagas + CR (R$ 1.662,34);

10 vagas + CR (R$ 1.662,34); Oficial de Serviços Gerais: 30 vagas + CR (R$ 1.662,34).

Nível médio/técnico

Fiscal de Posturas e Edificações: 06 vagas + CR (R$ 3.258,83);

06 vagas + CR (R$ 3.258,83); Fiscal de Tributos: 08 vagas + CR (R$ 3.258,83);

08 vagas + CR (R$ 3.258,83); Fiscal de Vigilância Sanitária: 06 vagas + CR (R$ 3.258,83);

06 vagas + CR (R$ 3.258,83); Inspetor Ambiental: 03 vagas + CR (R$ 3.258,83);

03 vagas + CR (R$ 3.258,83); Monitor de Educação Infantil: 50 vagas + CR (R$ 3.258,83).

Nível superior

Arquiteto : 01 vaga + CR (R$ 3.840,38);

: 01 vaga + CR (R$ 3.840,38); Assistente Social : 03 vagas + CR (R$ 3.258,83);

: 03 vagas + CR (R$ 3.258,83); Enfermeiro da Atenção Básica: 03 vagas + CR (R$ 3.840,38);

03 vagas + CR (R$ 3.840,38); Engenheiro Civil: 02 vagas + CR (R$ 2.473,45);

02 vagas + CR (R$ 2.473,45); Professor de Educação Física: 20 vagas + CR (R$ 3.489,91);

20 vagas + CR (R$ 3.489,91); Professor P-III: 60 vagas + CR (R$ 3.489,91).

Quando serão as provas ?

As provas objetivas serão lançadas em 19 de março de 2023. Vale lembrar que os candidatos que disputam o cargo de Professor P-III também passarão por uma avaliação de títulos.

Os candidatos estarão submetidos às questões de conhecimentos gerais e específicos. As provas terão duração de 3 horas e serão realizadas nos períodos da manhã e da tarde, dependendo do nível de formação do candidato.