Concurso Guarda de Boa Vista: edital pode sair a qualquer momento

O concurso Guarda de Boa Vista pode ter edital liberado a qualquer momento, levando em conta o andamento da seleção.

O estrato de contrato foi publicado no dia 31 de dezembro de 2022, por meio do Diário Oficial. A Cebraspe, responsável pelo concurso, vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas. Com isso, o edital está iminente, isto é, pode ser liberado a qualquer momento.

Vagas concurso Guarda de Boa Vista

Ao todo serão ofertadas 150 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal. Para o carreira, os candidatos devem comprovar ensino médio completo.

Com a banca escolhida, assim como a comissão organizadora, o certame não deve demorar a sair, já que esses são as etapas, em sua grande maioria, que exigem um maior tempo de espera.

Como foi o último concurso Guarda de Boa Vista?

O último edital contou com 50 vagas e aconteceu em 2019. Desse quantitativo, 05 vagas foram destinadas ao público PCD. Os aprovados cumprem funções de 40 horas semanais.

Na ocasião, os salários eram de e R$ 1.135,02 + além das gratificações. Além de escolaridade, o candidato deve comprovar demais requisitos. Confira:

possuir, até a data da posse, diploma de Ensino Médio ou equivalente, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado através da apresentação de original e cópia do respectivo documento;

Possuir idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos, na data da inscrição;

Possuir carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria “B”, no mínimo.

Etapas do certame

Além das provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, o interessado no concurso Guarda de Boa Vista deve realizar demais fases:

2ª Etapa: Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

3ª Etapa: Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

4ª Etapa: Exame Médico, de caráter eliminatório;

5ª Etapa: Curso de Formação, de caráter classificatório e eliminatório

Os candidatos foram submetidos à prova objetiva com o total de 80 questões. Estas foram distribuías nas seguintes disciplinas:

Disciplinas Questões Valor de cada questão Pontos Português 15 01 15 Noções de Direito Constitucional; Direito Penal e Direito Administrativo 20 01 20 Legislação Extravagante 15 01 15 Conhecimentos Específicos – Legislação da GCM Boa Vista 20 02 40 Informática 10 01 10

Para passar para as demais etapas, o candidato deveria ter no mínimo 50% de acerto nas questões. O TAF- Teste de Aptidão Física é uma das fases obrigatórias para a área, na qual vai decidir se o interessado está apto para o cargo. Na ocasião, os candidatos forma submetidos a estes exercícios:

Flexão na barra : Homens: mínimo 03 repetições/ Mulheres: mínimo 02 repetições

Homens: mínimo 03 repetições/ Mulheres: mínimo 02 repetições Flexão Abdominal Supra: Homens: mínimo 35 repetições/ Mulheres: mínimo 35 repetições

Homens: mínimo 35 repetições/ Mulheres: mínimo 35 repetições Corrida de 12 minutos: Homens: 2.400m/ Mulheres: 2.200m

Homens: 2.400m/ Mulheres: 2.200m Natação (50 metros): Homens: 08 segundos/ Mulheres: 10 segundos

Homens: 08 segundos/ Mulheres: 10 segundos Flexão de Braço: Homens: mínimo 20 repetições/ Mulheres: mínimo 18 repetições