Concurso Guarda Nacional: novo cargo deve anunciar primeiro edital em breve

O concurso Guarda Nacional deverá ter edital liberado em breve. O novo cargo tem proposta de criação por meio do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Os aprovados terão como principal função proteger os prédios públicos federais em Brasília e atuar em operações especiais em terras indígenas, área de fronteira, unidades de conservação e apoio à segurança dos estados.

Concurso Guarda Nacional e novo cargo

A criação do cargo foi feito a pedido do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. O Guarda Nacional deve substituir a Força Nacional de Segurança.

Sobre o assunto, Dino disse: “Ele [presidente] acha que a Força Nacional, como algo temporário, não cumpre o papel adequado. Ele próprio pediu a redação. Nós redigimos, está pronta. Será uma instituição dedicada à segurança das áreas cívicas, mas poderá atuar em áreas de fronteira, territórios indígenas e unidades de conservação. Será parecido com a Força Nacional, mas com comando próprio, com cultura, enfim“.

No que se refere a federalização das forças de Segurança do Distrito Federal, Flávio negou e disse que ficarão sob ordens do governo local.

Porém, a Guarda Nacional vai atuar diretamente nas seguintes áreas: Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes e residências oficiais.

O acesso à vaga será por meio de concurso público, porém, maiores informações, como por exemplo, vagas e salários deverão ser esclarecidos no documento junto à proposta do cargo.

Proposta antiga

Em 2019, a senadora Eliziane Gama protocolou uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para criação de um quadro permanente da Força Nacional. Entretanto, não obteve avanços e o objetivo não saiu do papel.



A Força Nacional é composta atualmente por:

Polícia federal;

Polícia rodoviária federal;

Polícia ferroviária federal;

Polícias civis;

Polícias militares e corpos de bombeiros militares.