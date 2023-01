Concurso Iases: edital com 400 vagas será reaberto; saiba mais

O concurso Iases (Instituto Socioeducativo do Espírito Santo) será retomado. As informações foram esclarecidas na última sexta-feira, 13 de janeiro.

O certame estava há 03 meses suspenso por ordem judicial. A partir do dia 16 de janeiro, às 10 horas, um novo cronograma será anunciado, assim como um novo período de inscrições.

A suspensão aconteceu em 2022. A decisão foi tomada pela justiça diante de supostas irregularidades na contratação do IDCAP como organizador do concurso.

De acordo com Sayonara Couto Bittencourt, juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, considerou a dispensa de licitação irregular. Isso porque não foi solicitada análise da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a banca organizadora contratada não preenche os requisitos necessários previstos na Lei de Licitações.

O Iases foi convocado por duas vezes junto ao Ministério Publico do Espírito Santo. O certame foi suspenso a fim de preservar os candidatos até que todas as informações sejam esclarecidas. Vale lembrar que a banca IDCAP ainda será responsável pela seleção.

400 vagas concurso Iases

O edital anterior ofereceu 400 vagas para agentes socioeducativos. Do quantitativo total, 00 são para mulheres e 300 para homens. É importante mencionar que há reserva de vagas para negros, assim como índios e deficientes.

Confira a seguir a lista do quantitativo de vagas por região:

Região Feminino Masculino Total de vagas Metropolitana 80 220 300 Sul 10 40 50 Norte 10 40 50

Para o cargo, a escolaridade mínima exigida é nível médio. O salário é de R$3.467,04, sendo R$3.167,04 de vencimento básico e R$300 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho será de 40 horas por semana.

Além da etapa inicial referente à prova objetiva, os candidatos seriam submetidos às seguintes fases:

Teste de Avaliação Física; Teste de Avaliação Psicológica; Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato; Curso de Formação

Já as provas de redação do concurso Iases iriam acontecer no dia 04 de dezembro. Os canddiatos seriam submetidos às provas objetivas de 70 questões sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Matemática: 15 questões;

Informática: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 30 questões.

A prova de redação, uma das etapas da seleção, contou com um texto narrativo sobre um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos.